Jorge Javier Vázquez pone tierra de por medio y escapa junto a su ex tras su desaparición

“A veces hay que parar. El cuerpo y la mente te envían señales y a lo largo de mi vida yo he sido poco de hacerles caso. Hasta hoy. Necesito parar para cuidarme. Para preguntarme qué quiero. Si lo tengo claro. Si como no lo sé mejor espero”. Con estas palabras, Jorge Javier Vázquez se despedía definitivamente de los espectadores tras un tiempo alejado de la pequeña pantalla, y desde ese 3 de junio en el que dijo adiós, no ha vuelto a dejarse ver, ni siquiera en el último programa de “Sálvame” o en la final de “Supervivientes 2023”.

Jorge Javier Vázquez estaba en paradero desconocido, pero la revista “Semana” acaba de hacer público que el presentador se ha escapado hasta la paradisíaca isla de Creta para pasar allí unos días de descanso y, todavía más, desconexión.

Para su escapada, el presentador ha elegido un acompañante de lo más especial, Paco, su expareja, al que él se refiere públicamente como P. A pesar de su ruptura, que se produjo hace ya varios años, los dos se han mantenido muy unidos, y él se ha convertido en uno de los más férreos apoyos para el de Badalona en sus momentos más complicados, como el que ahora atraviesa.

Desde su entorno más cercano se apunta a que algunos problemas de salud han motivado la ausencia de Jorge Javier Vázquez de la pequeña pantalla. El presentador ha sido visto visitando el hospital en varias ocasiones, aunque se desconoce qué tipo de patología sufre. Por fortuna, atendiendo a este viaje a Creta, parece que se encuentra mejor, con ganas de volver a ser el que era y de retomar una de sus mayores aficiones: los viajes.

Mientras, los espectadores tendrán que esperar para volver a verlo en su hábitat natural, un plató de televisión, y sus seguidores esperan con ilusión que la llegada de septiembre y la nueva temporada televisiva suponga el regreso de uno de los mejores presentadores del panorama patrio.