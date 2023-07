Conchita, sin pelos en la lengua, tras el final de "Sálvame Deluxe": "Hay mucha hipocresía y gente que no es lo que parece"

Después de más de 14 años en emisión, "Sálvame" diario llegaba a su final el pasado 23 de junio y el "Deluxe" el 14 de julio. Con el fin de ambos programas muchos de los rostros más conocidos de la televisión se han quedado fuera de la pequeña pantalla, como es el caso de la poligrafista Conchita Pérez, que desde el 2012 sometió a miles de famosos al polígrafo y descubrió numerosas informaciones sobre ellos. Tras terminar el espacio, ha concedido una entrevista a "El País", donde ha confesado sus emociones y pensamientos a lo largo de su su trayectoria en el "Deluxe".

"Estoy muy contenta y muy agradecida. La tele ha sido un extra estupendo, pero no es mi trabajo principal, que nunca he dejado. Recibo clientes en Zaragoza y en Madrid", ha comenzado diciendo Conchita, haciendo un balance sobre su paso por el "Deluxe". Aún así, la poligrafista ha desvelado que ha sufrido alguna que otra decepción y que no ha conseguido hacer piña con los colaboradores. "Han sido años muy buenos, aunque también ha habido decepciones. Hay mucha hipocresía y gente que no es lo que parece. Nunca he hecho pandilla con los colaboradores", ha desvelado sobre el asunto.

Conchita Pérez Poligrafía profesional Internet

Además, está convencida de que muchos invitados que se han sometido al polígrafo no se lo han tomado en serio, profesión que quiere reivindicar." El que viene en pecado se suele delatar solo. Creen que no funciona o que es un juego y que van a ganar. Y no lo es", ha expresado Conchita. Según ella, la "máquina de la verdad" ayuda a que nuestro cuerpo hable, ya que el sistema nervioso se altera cuando alguien quiere mentir, aunque la poligrafista, nada más ver a alguien, sabe si está contando mentiras o no.

De momento, no sabe si otro programa volverá a tener un polígrafo en su espacio, pero Conchita sigue con su trabajo de poligrafista fuera de la pequeña pantalla, donde cobra 375 euros por sesión de "la máquina de la verdad". A sus 69 años, está más activa que nunca y no tiene ninguna intención de jubilarse.