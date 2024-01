María Pombo detalla cómo lleva la esclerosis múltiple: “Mi lado izquierdo me pesa más”

María Pombo siempre ha hablado abiertamente de la enfermedad que padece su madre: esclerosis múltiple. Lo hacía en su faceta como influencer, hasta que años después, concretamente hace tres años y medio ya, le llegó su propio diagnóstico y confirmaba que ella también la padecía. Estaba embarazada de su primer hijo, en el primer trimestre de gestación, y en plena pandemia por coronavirus. Fue un revés duro de digerir. Como conoce muy bien cómo funciona esta enfermedad degenerativa, al ver que en su organismo se presentaban los primeros síntomas acudió a recibir su confirmación. Ahora ha querido hablar sin tapujos sobre cómo está llevando esta afección y cómo le afecta en su día a día.

La influencer se ha animado a hacer una ronda de preguntas y respuestas en su cuenta personal de Instagram. Ahí ha dejado que sus fans sacien sus dudas y una de las que ha entendido a bien contestar es aquella referente a cómo está conviviendo con la esclerosis múltiple: "Lo llevo muy bien", decía María Pombo y agradecía el interés de sus seguidores por su estado de salud. Después ya entraba algo más en materia: "Es algo en lo que pienso todos los días, a veces me agobia un poco más y a veces me agobia cero, pero sí que está presente", reconoce la estrella del clan que está traspasando la frontera de lo virtual en su éxito.

La esclerosis múltiple no siempre se materializa de igual forma ni con la misma intensidad. Así lo ha querido detallar ella, dejando claro que "luego, por ejemplo, pues hay temporadas. Como por ejemplo ahora, que llevo cuatro días que mi lado izquierdo me pesa más, lo noto más, siento que tengo menos fuerza, como que me cuesta más", reconocía sin mayor problema. Y es que uno de sus cometidos como influencer, además de su perfil de moda, es ayudar a que se comprenda mejor a los pacientes con esta enfermedad. Se trata de una dolencia que afecta al sistema nervioso y que impide una correcta movilidad, ataca la sensibilidad y termina también causando deterioro de las capacidades cognitivas.

María Pombo no terminaba ahí con sus explicaciones: "Es un poco rara la sensación, porque lo que noto es que tengo un brazo y una pierna. En mi lado derecho sé que lo tengo, pero no lo noto, y en este como que siento la necesidad de activar la zona". Pese a ello, la influencer no quiere que sus fans se preocupen demasiado por ella, por eso ha querido subrayar que no está sufriendo "ningún tipo de brotes y me siento llena de vitalidad, de energía, de fuerza y muy afortunada de que sea así".