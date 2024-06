Mariló da un golpe en la mesa sobre su relación con Isabel Pantoja: “Casi todo es mentira”

La amistad entre Isabel Pantoja y Mariló de la Rubia ha sido una de las noticias más comentadas en la prensa del corazón. Desde que se conoció el gran apoyo que la tonadillera tenía en Mariló han sido varias las ocasiones en las que se las ha podido ver a las dos juntas, incluyendo los últimos conciertos de la cantante. Sin embargo, esta buena sintonía que había entre ambas parece haber llegado a su fin. Los lazos entre las dos se habían fortalecido durante los últimos años cuando la responsable de la clínica de Córdoba había permanecido en el absoluto anonimato, pero una vez que todos los focos se pusieron sobre ella no disfrutarían de su mutua compañía tanto como desearían.

Este miércoles Mariló de la Rubia, que acostumbra al hermetismo más absoluto, ha hablado como nunca ante las cámaras dejando clara su intención de volver al anonimato. “No puedo estar desmintiéndolo todo porque casi todo es mentira”, ha sentenciado cuando le preguntaban sobre esta ruptura tan mediática. No solo se ha quedado con estas palabras, pues ha querido dejar claro que “lo único que quiero es que me dejéis en paz”, ha concluido mostrando su intención de mantenerse al margen de todo.

Un deseo que no será nada fácil, pues desde todas las tertulias televisivas se ha analizado en profundidad tanto su relación como el fin de esta. Hace unos días fue Antonio Rossi el que daba en exclusiva el fin de los lazos con la tonadillera. Desde el club social de “Vamos a Ver” sentenciaba que si bien la amistad llegaba a su fin no lo harían sus responsabilidades, pues Mariló seguiría siendo la que se encargará de concertar las citas médicas para Isabel Pantoja: “Sólo mantendrán relación por cuestiones humanitarias, por su relación médica, pero jamás van a volver a tener un vínculo de amistad con Isabel ni con su hermano”, decía este martes el colaborador televisivo.

Para concluir, Antonio Rossi dejó claro que “la decisión la ha tomado Mariló y su familia. No vamos a volverla a ver en ningún concierto, esto empieza por Almería... todo esto lo ha desencadenado la actitud de Agustín tras el concierto de Madrid y Zaragoza, donde hubo varios feos y no se le dio el lugar que merecía”.