Mariló rompe con Isabel Pantoja: no quiere saber nada más de ella

Aunque Mariló de la Rubia forma parte del círculo más íntimo de Isabel Pantoja desde hace décadas, lo cierto es que no se le había situado en el mapa hasta el pasado mes de febrero. Hay constancia gráfica de que su vínculo viene de atrás, pero fueron unas fotografías en el papel cuché las que pusieron a su amiga de Córdoba sobre el mapa. La cuestión es que podrían haber roto lazos después de tantos años estrechándolos, como así se ha desvelado este mismo jueves. Y parece que ha sido una ruptura definitiva, tomada por la responsable de la clínica en la que la tonadillera había depositado también su confianza. Una pena teniendo en cuenta lo unidas que estaban cuando su unión era desconocida, pero ahora que todas las miradas están puestas en ellas no disfrutarían de su mutua compañía como desearían.

Isabel Pantoja junto a su hermano Agustín Gtres

Aunque Mariló ha estado en los conciertos que la artista ha realizado durante su convulsa gira por su 50 aniversario de su carrera musical, lo cierto es que en el último causó baja. No estuvo a su lado y parece que no se la volverá a ver en sus espectáculos, como así ha mantenido Antonio Rossi en exclusiva en ‘Vamos a ver’: “Mariló y su familia han roto todo vínculo con Isabel Pantoja y su hermano, Agustín Pantoja”, ha soltado a modo de bomba el periodista, que este miércoles ya dejaba entrever la noticia que se traía entre manos. Iba más allá en su afirmación y desvelaba que “la decisión de Mariló y su familia es romper con Isabel Pantoja y su hermano. No volverán jamás a un concierto ni a mantener ningún tipo de vínculo emocional y de amistad, han estallado. Consideran que todo lo que han hecho de buena fe, pero tienen amor propio y orgullo. La decisión la han tomado ellas. Rompen todo tipo de vínculo con Isabel Pantoja y su hermano Agustín”, reitera ante lo inesperado de lo sucedido.

Isabel Pantoja encontró en Mariló una persona de toda confianza, afianzando relación también con su familia. De hecho, cuando pasa por Córdoba se queda en su domicilio a hacer noche y siempre que pueden comparten tiempo de ocio juntas. También han estado cuidándola en cuestiones de salud, ahora que este tema le ha supuesto un problema añadido a la artista al inicio de su tour de conciertos. Pero su amistad se ha resquebrajado y todos señalan a Agustín como principal responsable. Desde el citado programa de Telecinco se asegura que el hermano de la tonadillera es siempre muy protector, pero que ahora se ha sentido alertado por la posible proximidad de Mariló a la prensa y tras verla muy cómoda haciéndose fotografías con los fans que se lo solicitan.

Este protagonismo no sentó nada bien al hermano, siempre según la versión también de Leticia Requejo en ‘TardeAR’. Al tratar de indicarles el lugar que les correspondería en los conciertos, estalló la guerra civil en el círculo más íntimo de Isabel Pantoja. Esta refriega se ha saldado con la retirada de Mariló y su familia, que se niega a acudir más a sus conciertos y, de paso, a mantener contacto de ningún tipo con el clan. “Esto lo ha desencadenado la actitud de Agustín, que comenzó con el concierto de Zaragoza, ya que no le dio el sitio que le correspondía”, mantiene Antonio Rossi que, sin embargo, reconoce que aún es difícil romper el vínculo por completo, pues aún les unen temas médicos que atender: “Si mantendrán una pequeña relación por cuestiones de humanidad, no romperá el vínculo médico. No la van a dejar tirada y abandonada en su relación sanitaria”. Ahora bien, no quería zanjar el tema sin apostillar que “las cosas duelen” y es que parece que el periodista comprende el motivo por el que Mariló ha decidido romper lo que le unía a Isabel Pantoja.