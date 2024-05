Mario Vaquerizo acalla rumores: “No me separo de Alaska”

Hace unos días se desató un rumor un tanto chocante, que vaticinaba la ruptura matrimonial de Mario Vaquerizo y Olvido Gara, conocida popularmente como Alaska, y estamos en disposición de negar rotundamente tal posibilidad. Y es que se llegó a dejar entrever que se habían divorciado en secreto y ya no vivían bajo el mismo techo.

El mismo Mario desmiente rotundamente el rumor con una respuesta tajante: “de mí han dicho muchas cosas que no son ciertas, desde que soy maricón a mi ruptura con mi mujer. Todo es mentira. El próximo 10 de junio, Olvi y yo celebraremos nuestras bodas de plata, llevamos juntos veinticinco años y somos muy felices. No entiendo que se inventen esos rumores”.

Hace unos días, en el programa “Tardear”, en el que colabora, Mario intervenía en una tertulia sobre el tema de las infidelidades. Hizo una reflexión personal y confesó que “yo no perdonaría una infidelidad, si mi mujer me fuera infiel y me dejara, la venganza de Shakira contra Piqué se quedaría corta. Yo me porto muy bien en mi relación de pareja, y si me deja por otro, solo habría una culpable”.

Alaska y Mario Vaquerizo Luca Piergiovanni Agencia EFE

Mario y su Olvi se han casado dos veces, la primera en Las Vegas, disfrazados de Elvis Presley y Dolly Parton, y la segunda boda, por lo civil, en Madrid, en plena Gran Vía.

No es la primera vez que surgen rumores de ruptura, y todos resultaron tan falsos como el actual.