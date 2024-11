Mario Vaquerizo recibe su segunda alta médica: "La caída podría haber sido mortal"

Mario Vaquerizo ha recibido su segunda alta médica del Hospital Ramón y Cajal donde fue ingresado tras su caída en el Festival Horteralia, de Cáceres. La caída le provocó la fractura de dos huesos cervicales además de problemas de visión. A su salida, ha querido compartir cómo se encuentra: "La esencia de Mario Vaquerizo sigue siendo la misma: reírse de uno mismo, tener sentido del humor, dar gracias a Dios porque estoy aquí... porque podría no haber estado aquí. La caída podía haber sido mortal, o me podía haber quedado en una silla de ruedas. Así que nada, que estoy feliz, porque me he dado cuenta de que todo el mundo me quiere, y le agradezco a todo el mundo esas muestras de cariño", afirmaba.

Muy feliz por estar de nuevo en casa, ha sido realista al afirmar que "las cosas de Palacio van despacio", dando a entender que aún tiene que seguir rehabilitándose durante un tiempo: "Estoy ya por fin en casa, me han dado el alta. Sigo en estado de observación, porque me tienen que hacer varias pruebas más. La recuperación va a ser muy tranquila, muy espaciada, ya voy a dejar de trabajar durante un par de meses. Me dedicaré a hacer cosas muy puntuales, que me permita un poco esta nueva situación, que es tener mucho reposo y recuperar la vista, porque la vista está ahí ahí", se sinceraba. "Me ha dicho la oftalmóloga que es cuestión de tiempo, y que según sea el paciente, pues así reacciona de una forma u otra. Y yo, como soy muy pesado y yo todo lo que pretendo y lo que he buscado en la vida lo he conseguido, pues voy a conseguir volver a ver con nitidez", afirmaba.