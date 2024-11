Así ha sido la caída de Chris Martin durante un concierto de Coldplay en Australia

Si hace unos días era Mario Vaquerizo el que caía desde el escenario provocándose la fractura de dos vértebras, estos días ha trascendido la caída que el cantante de Coldplay, Chris Martin, ha sufrido durante un concierto en Melbourne, Australia, dentro de su gira "Music of the Spheres". En un momento de la actuación en el Marvel Stadium, el vocalista de Coldplay estaba hablando con el público, cuando, comenzó a caminar hacia detrás cayendo de golpe por un agujero de la plataforma en la que se encontraba. A pesar del susto, Chris Martin no sufrió daños y pudo continuar con el espectáculo. "Esto no fue planeado. Muchas gracias por atraparme. Gracias, chicos. Mierda", destacó.

También hace unos días, y en Australia, la cantante Olivia Rodrigo sufrió una caída similar en su espectáculo en directo. El accidente sufrido por la estrella del pop de Estados Unidos sucedió en el Rod Laver Arena, durante su gira Guts. Aquella noche, mientras corría por el escenario pisó mal y se cayó. No tardó en convertirse en viral.