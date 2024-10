Alaska da el último parte de salud de Mario Vaquerizo: "Se va a recuperar"

El pasado fin de semana, durante la actuación de las Nancys Rubias en el Festival Horteralia, Mario Vaquerizo perdía el equilibrio y caía desde el escenario. un golpe que le provocó un par de vértebras rotas y la pérdida de visión.Alaska ha dado, durante la entrega de los Premios Mujer Hoy, el último parte médico, asegurando, optimista, que "se va a recuperar", aunque "es mal enfermo".

Parece que la recuperación sigue su evolución normal, aunque más lenta de lo que Mario Vaquerizo preveía. "Mario ayer estuvo fenomenal, muy bien, habrá días mejores y peores. Tampoco sabemos. No hay un diagnóstico todavía, estamos esperando. Pero muy tranquilos de que esté en el hospital", explicaba Alasca. Además "en el hospital se siente muy cuidado y muy seguro, todo lo que es movimiento...", ha revelado.

El reposo es fundamental en este tipo de lesiones, y estando ingresado en el hospital Mario consigue la calma que necesita, aunque Alaska ha confesado que es un "quejica con todo". "Me acuerdo del día que estuvo en casa, era un 'no me has puesto bien esto, me la has apretado demasiado...'. Allí, con lo que le hagan los médicos, se tiene que conformar y yo me quedo más tranquila", ha comentado.

El propio Mario Vaquerizo se pronunció un día antes a través de su cuenta de Instagram, en el que transmitía optimismo por su recuperación: "Aquí seguimos, muy bien cuidado por los médicos, enfermeras, auxiliares, celadores... en fin, ¡qué personas tan totales y profesionales! Bien cuidado y además protegido por mis vírgenes y santitos, que siempre me ayudan y acompañan".