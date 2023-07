Mario Vargas Llosa, con fiebre pero controlado: última hora sobre su estado de salud

A principios de esta semana se ha dado a conocer que Mario Vargas Llosa, de 87 años, fue ingresado en un hospital madrileño el pasado sábado tras contagiarse de coronavirus, tal y como confirmó su hijo Álvaro a través de sus redes sociales: “En vista del interés de los medios por el estado de salud de nuestro padre, hacemos público que está hospitalizado desde el sábado tras habérsele diagnosticado el Covid-19. Está siendo tratado por excelentes profesionales y acompañado por su familia. Rogamos a los medios de comunicación respetar en estos momentos su privacidad y la nuestra”.

Su familia no se separa de él y todos han sido vistos a las puertas del hospital, incluida su exmujer, Patricia Llosa, con la que podría haberse reconciliado tras su ruptura con Isabel Preysler.

La información sobre cómo se encuentra el escritor peruano llega a cuentagotas, y los últimos detalles que se han conocido apuntan a que se encuentra estable, aunque todavía presenta síntomas propios de la enfermedad.

Mario Vargas Llosa en Madrid GTRES

“No hay información oficial por parte del hospital y tampoco hay comunicado sobre el estado de salud, pero me dicen que evoluciona positivamente, tiene fiebre, tos, síntomas propios del covid, pero esperan que esto vaya bien. Tiene 87 años y este es el problema, pero en principio las cosas están bien”, explicó Nacho Gay en “Y ahora, Sonsoles”.

No es la primera vez que el escritor es ingresado en un hospital a consecuencia del coronavirus. En abril del año pasado, Vargas Llosa tuvo que suspender su participación en La noche de los libros tras contagiarse, y el primer pronóstico no fue muy halagüeño. “Tenía mal pronóstico la primera vez que lo cogió, dicen las malas lenguas las que comentan que la primera vez que lo cogió no estuvo con Isabel Preysler, y ella contó en “¡Hola!” que había sido Mario quien se lo había contagiado…”, señaló Isabel González en el mismo programa.