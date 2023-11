Marta López Álamo, harta: “No tengo ninguna extrema delgadez”

Marta López Álamo ha sido objeto de críticas durante estos últimos días. Desde su perfil de ‘Instagram’ respondía a algunas preguntas sobre cuáles son sus rutinas y cómo mantiene su figura. Y es que las respuestas que ha dado han generado gran debate, cosa que han recogido los medios llegando a opinar sobre su cuerpo calificándolo de “extrema delgadez”.

La polémica se iniciaba cuando contaba en sus redes sociales que había personas en su profesión que estaban más delgadas que ella. Ante las reacciones y acusaciones de “generar objetivos imposibles entre sus seguidoras” Marta López Álamo ha decidido responder a estos medios que se han limitado a cubrir el debate despertado en ‘Twitter’ sin contextualizar lo suficiente. Y es que según diversos medios “soy la persona más delgada del planeta o tengo delgadez extrema. Estoy harta. No tengo ninguna extrema delgadez. Extrema delgadez tenía cuando pesaba 40 kg. Ahora soy feliz. Como, entreno y estoy como me da la gana. estoy muy cansada ya del tema eh. Sois lo más hipócrita que hay. Ellos y los demás. Luego a vender suplementos en vuestros periódicos o revistas sobre adelgazar”.

Marta López Álamo estalla en sus redes sociales. Instagram

No es la primera vez que la modelo dedica un espacio en sus redes sociales para hablar de su cuerpo y su historia. Hace un tiempo habló de un problema de anorexia cuando empezaba a abrirse paso en el mundo del modelaje. Sin embargo, actualmente muestra en sus redes como hace deporte y come de manera equilibrada, alegando que “estoy sana y delgada. Si aceptamos lo curvy dejadme estar a mi como me dé la gana. Y por supuesto hay en mi profesión (modelo) muchísimas chicas más delgadas que yo. Dejad de poner titulares tendenciosos que omiten información y descontextualizan. Luego nos alarmamos de que hay casos de jóvenes que acaban con sus vidas por acosos o presión. No voy a esconderme en una cueva por estar como quiero estar. Tengo todo el derecho del mundo a estar como quiera y obviamente vosotros a opinar, pero si opináis sobre el tema no omitáis información ni hagáis afirmaciones como que tengo ‘extrema delgadez’ ya que voy a empezar a tomar medidas porque no es ni medio normal”.

No cabe duda que la polémica que ha iniciado en las redes constituye un extenso debate sobre los cuerpos. En este, se ha llevado a diversos usuarios a reflexionar sobre la manera en la que ella transmite su opinión del tema: “Debería plantearse no contestar a ciertas preguntas, porque menudo peligro de chica”, expresaba un miembro de la comunidad de ‘Twitter’ indignada por los consejos que estaba compartiendo con sus seguidores.