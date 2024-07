Marta López y su “humillante” encuentro sexual con Escassi: “Es tan buen amante como parece”

Las infidelidades de Álvaro Muñoz Escassi son algo recurrente a lo largo del tiempo y a través de la gran mayoría de sus parejas. Sin embargo, la ruptura con María José Suárez por estas circunstancias está provocando todo un tsunami informativo que él no es capaz de controlar, de ahí que haya decidido sentarse en el plató de ‘De viernes’ para explicar qué ha sucedido y por qué de nuevo la sombra de la deslealtad planea sobre él, con una denuncia por extorsión de por medio. Y no sería la única vez que ha traicionado a la ex Miss España, pues se van sumando más féminas que aseguran haber compartido juegos de alcoba con él. También otras que no han coincidido con la modelo en tiempo, pero que sí han tenido la ‘fortuna’ de haberle conocido entre las sábanas, como es el caso de Marta López, que este viernes ha dado jugosos detalles sobre cómo fue su encuentro sexual en una noche de pasión que él ni recuerda.

María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi Instagram

El recuerdo que atesora la colaboradora de Telecinco sobre su sesión de pasión con el jinete es agridulce. Y es que reconoce que se lo pasó a las mil maravillas, pero que después no supo estar a la altura de las circunstancias. Entre otras cosas, porque él ni tan siquiera recuerda haber tenido nada con ella. Marta López ha hablado sobre esto en el programa ‘Socialité Club’, presentado por María Verdoy. Aunque siempre se muestra reacia a hablar sobre sus conquistas y los hombres con los que ha compartido ilusiones y pasiones, en esta ocasión ha hecho una excepción, pues el tema está en boca de todos. Más porque su testimonio ayuda a entender mejor cómo es Álvaro Muñoz Escassi en la intimidad.

Eso sí, Marta López no le deja del todo bien, pues llega a sentenciar que “fue humillante para mí” lo que sucedió entre ellos. No tanto por lo que pasó en la cama, sino más bien por cómo se ha comportado después con ella, negándola en todo momento y llegando a confesar que no se acordaba de haberla regalado sus atenciones en una noche de pasión. Aunque a él no le haya marcado demasiado lo sucedido en sus juegos de alcoba, parece que sí fueron del agrado de la colaboradora, que ha puesto muy buena nota a las dotes amatorias de su amigo, reconociendo que “es tan buen amante como parece”. Quizá ahí resida gran parte de su encanto entre las féminas, que una tras una cae rendida, a pesar de que saben que su historial amoroso está plagado de infidelidades y deslealtades difíciles de olvidar, por el escándalo mediático que supusieron en su día, como así sucede una vez más con María José Suárez como protagonista.

Maía Verdoy y Marta López Socialité Club

Aunque Marta López lo recuerde todo con muchos detalles, para Álvaro Muñoz Escassi no sería tan relevante su idilio, pues lo ha negado en varias ocasiones: “Dijo que no había tenido nada conmigo y lo peor de todo es que no se acordaba. No sé si no se acordaba porque al operarme la nariz he cambiado mucho o porque fue una tontería, una chorrada de una noche”, desvelaba la colaboradora. Su amistad viene de lejos y han sido muchas las ocasiones en las que han compartido ocio, aunque tan solo una la vez que pasaron juntos la noche entre las mismas sábanas: “Yo a Álvaro lo conozco desde hace muchísimos años, de cuando yo montaba a caballo y tuvimos una noche, una tontería, pero nunca tuvimos una relación”, matiza.