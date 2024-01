Marta López confiesa su romance secreto con “un famoso que todos conocéis”

Marta López sabe muy bien qué se espera de ella en un reality, pues ha participado en todos los que se han creado en Telecinco, incluso repitiendo experiencia en varias ocasiones en la casa de Guadalix de la Sierra. Ahora lo hace en pareja, junto a Efrén Reyero, en ‘GH Dúo’. Aquí, la colaboradora de televisión está dando un contenido muy jugoso para nutrir el resto de programas de la cadena con vídeos que son analizados al detalle. Así ha sucedido con su última revelación, que podría ser fruto del aburrimiento al ver las horas pasar sin mucho más que hacer que hablar o por una estrategia para hacer ruido y convertirse en protagonista de la edición. Sea como fuere, ha puesto sobre el tapete un romance con un famoso muy importante, del que hasta ahora no había dado pista alguna.

Marta López entraba al juego de una conversación de lo más picarona. Era Mayka la que proponía el tema en cuestión, al sacar una barra de cacao y preguntar si “¿alguna vez os habéis encontrado con esto?”. Obviamente no se refería a la chocolatina en sí, sino era una alusión a los atributos sexuales masculinos. La colaboradora en diversos programas de la cadena no lo dudó ni un segundo y entró al trapo desvelando que sí, que ya había tenido la suerte de probar tal tamaño: “Sí. Estuve más de un año tonteando con un chico, más de un año… Además, no voy a decir quién es, porque lo conocéis todos. No os lo digo ni muerta. No, Efrén no es. Cuando llegué y vi aquello, dije que eso había que avisarlo”, reconocía divertida con la conversación.

Sin intención alguna de desvelar el nombre del susodicho, la concursante de ‘GH Dúo’ ha dado más detalles sobre este amorío que ha logrado mantener en secreto: “Llevávamos un año jiji jaja, un pedazo de tío… Dios mío de mi vida. Lo conocéis todo el mundo porque su profesión es pública. Nadie sabía que yo estaba tonteando con él. A ver si te cree que ha salido todo lo que tal…”, cebaba Marta López el interés de la casa hacia su misteriosa aventura con un famoso de gran presencia en los medios de comunicación. Como cabría esperar, sus compañeros han tratado de adivinar el nombre, a lo que ella ha puesto freno no vaya a ser que alguno acierte y su reacción eche por tierra su deseo de mantenerlo en secreto: “No lo puedo decir porque es de todas las cadenas, no solo de Telecinco. Lo conocéis todo el mundo”.

