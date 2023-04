Marta Riesco amenaza con hablar de su historia con Antonio David y vuelve a poner el foco en Rocío Flores

Antonio David hablaba este viernes sobre su ruptura con Marta Riesco a través de su canal de Youtube, siendo este el tema más esperado por las más de siete mil personas que se encontraban viendo la retransmisión.

“Hemos roto y es una ruptura sin retorno, o sea no vamos a volver. Va a tener mi ayuda, mi apoyo como amigo siempre, toda la vida”, deslizó de forma tajante, asegurando que había recibido algunas ofertas de cara a una exclusiva pero que, sin embargo, había decidido declinar.

"Ni Marta ha hablado y quien la conoce bien sabe que no va a hablar. Yo no he hablado". En su caso puede ser, pero en el caso de Marta Riesco, el ex de Rocío Carrasco parece no haber acertado del todo.

La periodista, tras ver el directo de su ex pareja, ha hecho uso de su cuenta de Instagram, y a través de sus historias ha compartido varios mensajes de lo más significativos.

“Siento una vergüenza inmensa y no sabéis cómo me puedo sentir en este momento. Lo di todo y perdí todo. Pero saldré adelante”, refiriéndose a un fragmento en el que el protagonista se ríe de un comentario referente a la ruptura.

Pero la cosa no terminó ahí, sino que Marta compartió varias imágenes más con indirectas incluidas.

Historias del Instagram de Marta Riesco Instagram

“Y no te preocupes que ya me reiré yo“ expresa Marta junto a un anillo o "ahora me tocará a mí, ¿no?" dando a entender que ella sí hablará, todo lo contrario a lo que comentaba ayer su expareja.

Finalmente, y por si no quedaba claro, volvió a mencionar a Rocío Flores con el fin de confirmar que seguía viéndola como culpable de esta ruptura, y también a él por permitir que así haya sido.

Pese a las menciones, cabe destacar que ninguno de los dos se siguen en Instagram. En el caso d Marta, decidió borrar todo rastro común junto al malagueño, mientras que él, de momento, lo conserva.