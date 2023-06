Diego Arrabal hace saltar todas las alarmas sobre el estado de salud de Jorge Javier Vázquez

Mañana "Sálvame" llega a su fin. Después de más de 14 años en emisión, el programa se despide por todo lo alto. El espacio de las tardes de Mediaset dice adiós para siempre y hay máxima expectación sobre cómo será último día. El magacín durará una hora más de lo previsto y promete ser uno de los programas más emotivos de la historia. Una de las incógnitas que aún no se ha podido resolver ha sido si, finalmente, Jorge Javier Vázquez asistirá a despedir, junto con todos sus compañeros, el programa que tantos años ha capitaneado.

La última vez que el presentador apareció en televisión fue el pasado 17 de mayo. El catalán, desde ese momento, no ha vuelto a pisar ningún plató de Mediaset. Hace tres semanas, después de estar de baja médica, anunció su retirada de la pequeña pantalla con un comunicado a través de su perfil de "Instagram". "Perdonad que os robe un instante. Quiero dar las gracias a todas aquellas personas que se han puesto en contacto conmigo para mostrarme su cariño, su apoyo y su comprensión. Vuestras palabras me hacen sonreír, emocionarme hasta la lágrima y seguir pensando que valió la pena. Pero a veces hay que parar. El cuerpo y la mente te envían señales y a lo largo de mi vida yo he sido poco de hacerles caso. Hasta hoy. Necesito parar para cuidarme. Para preguntarme qué quiero. Si lo tengo claro. Si como no lo sé, mejor espero. En estos momentos, volver es lo último en lo que pienso aunque a lo mejor sea lo que más me apetezca mañana. No lo sé. Así que por ahora solo puedo decir "Hasta siempre". "Hasta cuando pueda". "Hasta que surja". Y, por encima de todo, gracias. Gracias a vosotros, valió la pena", escribió Jorge Javier Vázquez en su red social.

Jorge Javier Vázquez presentador de 'Supervivientes 2023' Mediaset

Desde ese momento, el comunicador ha estado desaparecido y, desde su programa, gran parte de los colaboradores le han enviado mensajes de apoyo y de cariño. Belén Esteban, copresentadora de "Sálvame", incluso le hizo una petición en directo, animándole a que volviese para despedir con ellos el programa. "Sálvame acaba y es verdad que tenemos que descansar, tiene que venir cosas nuevas... pero el día 23 me gustaría que estuvieras a nuestro lado", pidió la de Paracuellos a Jorge Javier mirando a cámara. "Te echamos de menos y para mí, el mejor presentador que ha habido en Mediaset y en toda España se llama Jorge Javier Vázquez y esto va por ti", terminó diciendo, muy emocionada.

El presentador, esta semanas, ha estado muy presente en el programa, pero de manera simbólica. Incluso Terelu Campos confesó que el catalán había vivido con mucha emoción el anuncio de compromiso de Kiko Hernández y Fran Antón.

Y ahora, Diego Arrabal, en su último vídeo de su canal de Youtube, ha revelado que Jorge Javier Vázquez ha sido visto entrando a un hospital. "Le siguieron (unos reporteros) hasta el hospital y se supo que le estaban haciendo pruebas", ha declarado sobre el presentador. Aún así, no ha querido entrar en más detalles sobre qué le ocurre exactamente al catalán. "Si no lo dice él, yo no puedo hablar de lo que le pasa, pero vamos, un problema de salud es", ha confirmado el paparazzi.