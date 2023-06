La sorprendente reacción de Marta Riesco por la última victoria de Antonio David contra Telencinco

Ayer se publicaba la sentencia del Tribunal Supremo sobre el despido de Antonio David de Telecinco. La justicia le da la razón al exguardia civil y dicta que su despido fue nulo. "La fábrica de la Tele", productora de "Sálvame", tendrá que abonarle 150.000 euros por daños morales y 32.000 euros por el despido nulo, cifra que correspondería a lo que habría ganado hasta la fecha que tenía contrato. Además de esto, se tienen que sumar las costas de la primera y segunda instancia, más los 300 euros de las costas del recurso de la productora y rechazado por el TS por "inaceptables", se estima que la cuantía ascendería a casi 200.000 euros.

Después de un largo proceso judicial, Antonio David ha salido victorioso. Y Marta Riesco, su expareja, ha reaccionado en redes a la noticia. Desde su perfil de "Instagam", la exreportera ha expresado su alegría por esta noticia, a pesar de mantener a día de hoy contacto 0 con el malagueño. Además, ha querido felicitar públicamente al equipo de abogados del malagueño, profesionales que también están llevando su caso laboral.

Story de Marta Riesco Instagram

"Bueno pues después de leer la noticia, no me sale más que dar la enhorabuena públicamente a Isabel Cruz del Valle, a la abogada y a Eduardo. Son los ismos abogados que tengo yo en lo laboral. Enhorabuena por su trabajazo, porque es muy merecida esa sentencia, que ya es firme. Y de verdad, estoy muy contenta por ellos, también por Antonio David, porque haya pasado lo que haya pasado, me parece que lo que le hicieron es una vergüenza y ojalá la justicia siempre sea justa. En breve me tocará a mí y sé que confío en la mejor, en Isabel Cruz. Y enhorabuena desde aquí a todo el equipo, que son los mismos que tengo yo, con lo cual me tomo también esa victoria como una mini victoria mía, creyendo en la justicia siempre", ha relatado la periodista en su perfil.