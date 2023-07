Marta Riesco advierte a Antonio David y Rocío Flores: "Voy a hacer como ellos"

Marta Riesco ha insinuado en más de una ocasión que ha pasado por un auténtico tormento tras su ruptura con Antonio David Flores. En su día, incluso culpó a Rocío Flores de esa separación, y poco después compartió la fotografía de un libro que estaba leyendo: “Amor zero. Cómo sobrevivir a los amores psicópatas”, un título que apuntaba directamente al malagueño.

Ahora, parece que la periodista se ha cansado de jugar a las indirectas y está dispuesta a contar todo lo que vivió a través de unas memorias que ella misma está escribiendo, tal y como acaba de confirmar. “Está todo en orden y bueno, las editoriales también tienen que apostar por eso y hay muchas cosas complicadas que contar”, revela justo antes de advertir: “Se va a liar”.

Además, asegura que está escribiendo la autobiografía sin ayuda, “que para algo soy periodista”, y explica que puede recordar todo lo que ha pasado en los últimos meses porque “tengo buena memoria, sobre todo para las cosas que me han marcado”.

Marta Riesco en una imagen reciente Gtres

La otrora reportera asegura que “me acuerdo de todo con mogollón de detalle, con mogollón”, unas palabras que parecen esconder otra advertencia velada a Antonio David o Rocío Flores, de quienes dice: “Voy a hacer como ellos, y cuando tenga que hablar, lo voy a hablar a golpe de exclusiva, porque yo creo que es lo mejor que se puede hacer, lo que más se valora”.

Además, Marta Riesco se sincera sobre cómo sobrelleva su ruptura con Antonio David, y parece que aún no la ha superado del todo: “He borrado todas las imágenes de Instagram y en casa ya he quitado todo lo que me recordaba a él”. De este modo, “lo último” en lo que la periodista piensa ahora es en volver a enamorarse, puesto que sigue luchando contra las secuelas de la separación: “Todavía estoy yendo al psicólogo, al psiquiatra para muchas cosas intentar superarlas”.