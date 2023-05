Antonio David, de santo a "psicópata", por Marta Riesco: “La veo con muy mala leche”

Antonio David Flores es el novio perfecto. Sus tres parejas conocidas -Rocío Carrasco, Olga Moreno y Marta Riesco- han hablado maravillas del malagueño cuando todavía compartían sus vidas, pero el cuento cambia mucho cuando la relación llega a su fin.

ROCIO CARRASCO Y ANTONIO DAVID FLORES EN 1999 JX ©GTRESONLINE

No hace falta repetir todas las acusaciones que la hija de la Jurado vertió sobre él en su serie documental, ni recordar que la tensión es máxima con la madre de su hija Lola, con la que estuvo durante más de veinte años. Ahora, la periodista es la última en señalar al ex guardia civil como el malo de la película, aunque hace poco más de un mes lo defendía públicamente tras conocerse su ruptura.

“Estoy cenando fuera y me están llegando una serie de cosas que son totalmente falsas. Mi postura sigue siendo totalmente contraria a Rocío Carrasco”, empezó escribiendo en sus redes sociales. “Antonio David no es ningún maltratador y he sido muy feliz a su lado. No voy a permitir ningún tipo de juego en ese sentido. Persona que especule o dé a entender cualquier barbaridad relacionada con ese tema y en contra de él tendrá que vérselas conmigo delante de un juez. Sigo queriendo a Antonio David Flores con toda mi alma”, declaró el pasado mes de abril.

Antonio David Flores y Marta Riesco Instagram

Por lo visto, ya no lo quiere tanto. Haciendo gala de su velado estilo, Riesco ha dedicado varios ataques a Antonio David en los últimos días, insinuando ante la opinión pública que vivió junto a él una historia de “amor psicópata”. La otrora reportera de “El programa de Ana Rosa” compartió en su cuenta de Instagram una imagen en la que mostraba una de sus últimas lecturas: “Amor Zero: cómo sobrevivir a los amores psicópatas”. Cierto es que no alude al malagueño directamente, pero a estas alturas de la película, queda muy claro a quién se refiere.

Marta Riesco lee "Amor Zero: cómo sobrevivir a los amores psicópatas" Redes sociales

Además, la publicación llega pocos días después de que, de nuevo sin pronunciar su nombre, Riesco reveló que Flores estaba intentado retomar su relación, una petición a la que ella parece negarse rotundamente: “Ojalá dejase de intentar volver contigo cuando estás rehaciendo tu vida y cuando estás intentando arreglar el tsunami que ha creado en ti y en tu entorno”. Una vez más, lo culpa de poner su vida del revés, unas declaraciones muy alejadas del amor que le profesaba hace sólo unas semanas.

Se avecina tormenta

Parece que Marta Riesco ha terminado dando la razón -al menos, a parte de su relato- a las anteriores parejas de Antonio David, que pasaron un calvario cuando terminó su relación. Pero según Diego Arrabal, esto no ha hecho más que empezar, y la periodista estaría dispuesta a dejar por los suelos la imagen de su expareja. “Esto no es nada para lo que va a pasar. Cuando Marta vea y se tope con la realidad...y lo sabe también Antonio David Flores, cosas que van a pasar. Cuando Marta lo vea ahí va a reventar como nunca. Ya lo veréis... La veo con muy mala leche”, advierte el paparazzo en su canal de Youtube.

Diego Arrabal La Razón Mediaset

Al parecer, según lo expuesto por el fotógrafo, algo está a punto de suceder, algo que desatará la furia de Marta Riesco y que dejará por los suelos -otra vez- la imagen pública de Antonio David Flores.