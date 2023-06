Marta Riesco asegura que Antonio David dará la cara por ella y le hace una petición

Esta semana no ha sido una de las mejores para Marta Riesco a nivel anímico. Ella misma lo comentaba hace solo unos días en sus redes sociales al confesar que Antonio David la había visitado hacía poco más de 15 días con la intención de reconciliarse pero, lejos de llegar a un acuerdo y tras pasar varias noches juntos, el padre de Rocío Flores desapareció mientras ella dormía llevándose con él todas las pertenencias que aún le quedaban en el domicilio de la periodista.

“Nada se merece que yo esté ahí tumbada llorando”, decía este sábado en referencia a quedarse sentada en el sofá viendo series. El plan de Marta era otro. Aunque aseguraba que no le apetecía, sacaba fuerzas y se preparaba para ir a cenar con un compañero periodista. “Lo mejor que pude hacer fue salir porque fue una noche top”, señaló.

Marta Riesco y Antonio David Flores GTRES

Aclarando que su acompañante era solo un buen amigo, Marta desvelaba hoy que fue una noche “muy completa y divertida” en la que charló con bastantes rostros conocidos dentro de una discoteca. “Estuve hablando durante bastante tiempo con Cepeda, de ‘OT’, puesto que yo le escribí en 2018 para decirle que se tomase las cosas con la prensa de una manera más relajada. Me cayó súper bien”, recordaba hoy.

Aunque no todos los encuentros fueron agradables. También se cruzó con un excompañero de cadena que al parecer no reaccionó como ella esperaba: “Estaban Kike Calleja y su mujer, y ninguno de ellos me saludó. Me sorprende porque yo había tenido bastante buena relación con ellos, aunque supongo que tampoco debe estar pasando un buen momento con el fin de ‘Sálvame’”.

Y cambiando de tema, poco después Marta se ponía más seria en sus redes sociales para hablar de las críticas que ha estado recibiendo tras contar el último episodio con Antonio David. “Espero que mi expareja por primera vez saque la cara por mí y no hable con este tipo de gentuza misógina”, decía en referencia a un youtuber que se ha referido a los supuestos últimos encuentros sexuales entre la joven y el exguardia civil para reconciliarse.

“Solo repito que todo lo que conté, de principio a fin, es cierto”, reiteraba Marta. “Me dan asco los comportamientos de ciertas personas que buscan humillar y que hablan así de las mujeres. Y espero, y de verdad estoy convencida que así va a ser, que mi expareja va a dar la cara por mí y va a decir que todo lo que he dicho es cierto”, revelaba, haciéndole una petición respecto a dicho youtuber: “Espero que [Antonio David] no vuelva a tener relación con este tipo de personas que hablan así de gente que ha estado a su lado y lo ha dado todo por él”.