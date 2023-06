Rocío Flores, desenmascarada por Marta Riesco: "Mientras se operaba de las tetas yo me quedé con los hijos de Antonio David"

Marta Riesco se ha convertido en una de las protagonistas de la semana a raíz de que esta desvelase hace tan solo unas horas numerosos detalles de su ruptura y de su último encuentro con Antonio David a través de sus redes sociales.

Pero lo realmente impactante tuvo lugar unas horas después, cuando la periodista entró al directo del conocido youtuber Javi Oliveira, donde permaneció más de una hora hablando tanto de la ruptura, de la polémica del libro 'Amor Zero', de Rocío Flores o de Olga Moreno, entre horas cosas.

"¿Te está pidiendo volver contigo seriamente y llevarlo en oculto o te está diciendo: ‘vamos a ver qué pasa, de momento no digas nada en Instagram’?”, preguntó el streamer tras la última visita de Antonio David a casa de Riesco. “No, me está diciendo que como él tiene muchas cosas y le tiene miedo a la reacción de su hija porque su hija le dijo que si estaba conmigo, la perdía como hija. Ese es el motivo, por el cual él quiere ocultar que estamos juntos. Entonces yo digo que no, que voy a hablar con su hija y es lo que hice, pero tras recibir varios mensajes desagradables, me bloqueó", ha expresado.

"Si él no se atreve a decirle a la hija que sigue enamorado de mí, que me quiere con locura y que quiere tener una vida conmigo por miedo a la reacción de la hija, pues ahí estoy yo para decírselo a la hija“, declaró una marta visiblemente molesta.

Marta Riesco y Antonio David Flores La Razón Redes sociales / Gtres

“Ya estoy harta de quedar como la loca y de que digan que broto. Él siempre me ha dejado sola”, ha confesado, asegurando que si ha aguantado tantas cosas y "humillaciones" es porque ha estado enamorada de él, pero que si hay algo que no piensa consentir es que nadie niegue que el malagueño haya estado esos tres días acostándose con ella, pidiéndole incluso que se casaran y que tuvieran hijos, para luego salir por la puerta y acabar por restringirle las llamadas.

Además, Marta Riesco ha querido explicar los motivos de su enemistad con Rocío Flores: "La sigo culpando al 90% de la ruptura con mi pareja, ella sabe el porqué”, asegura.

"No entiendo en qué parte soy sucia y que si Rocío Flores pobrecita… que coja Antonio David Flores y Rocío Flores para que digan en qué miento... Ella le ha pedido a su padre muchas cosas, me ha dejado mal en muchos momentos y la última fue que mientras a ella le operaban las tetas me quedé con los hijos de Antonio David Flores: David y Lola. Ella se operó las tetas y cuando volvió me dijo que no venía a mí cumpleaños. Ella se quedó con Olga. Rocío. Sí, ella, a la misma que yo le dejé mi piso de Madrid para que se operara las tetas y Antonio David me dejó sola con sus hijas", desliza ante el asombro del youtuber.

Para Olga Moreno también ha tenido lo suyo, ya que la periodista ha querido destacar que, mientras ella ha estado en silencio durante dos años, personas como Olga se han paseado en varias ocasiones por cabeceras del corazón para conceder exclusivas: "Ella cada seis meses concede una exclusiva. Por las últimas le pagaron 50.000 euros y luego se retira, va a realities, se hace un 'Ana Rosa', etc", asegura.

Por último, ha querido hacer una referencia a Rocío Carrasco. ”Jamás daré la razón a Rocío Carrasco, no sé cuantas veces debo ponerlo en los sitios, nunca, ‘never. Pero una cosa es eso y otra es decir que Antonio David Flores como mi pareja ha sido un cobarde y no haya estado a la altura”, concluye.