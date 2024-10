Máxima preocupación por el estado de salud María José Campanario: ingresada e intervenida de nuevo

María José Campanario está atravesando por un delicado bache de salud. La odontóloga tuvo que ser ingresada e intervenida quirúrgicamente hace unos días en el hospital San Juan Grande de Jerez de la Frontera y ahora, tal y como han desvelado en "Espejo Público", la mujer de Jesulín ha vuelto a tener que pasar quirófano y la situación sería más grave de lo que creemos.

Ha sido Raúl García el encargado de arrojar luz al asunto en el espacio de Antena 3. Después de recibir el alta y regresar a casa con su familia, María José volvió a ser ingresada. "La cosa es más seria de lo que parece", ha declarado el colaborador, haciendo saltar todas las alarmas sobre el estado de salud de la odontóloga. Según García, "a raíz de una operación por una infección la han tenido que volver a ingresar dos semanas" y "la preocupación es evidente" en la familia.

Jesulín de Ubrique reaparece tranquilo y sonriente tras el preocupante ingreso de María José Campanario Europa Press

A pesar de esta preocupante información, Jesulín de Ubrique ha reaparecido ante las cámaras saliendo de su finca, en solitario. Aunque no se ha parado con la prensa, el torero se ha mostrado tranquilo y sonriente antes de regresar a su domicilio de Arcos de la Frontera junto a su mujer. De momento, el clan Janeiro prefiere guardar silencio sobre el estado de salud de María José Campanario.

Meses complicados

A principios de septiembre Jesulín de Ubrique tuvo que ser ingresado de urgencia en un hospital de Málaga tras sufrir una angina de pecho. Dos semanas después de su microinfarto, el torero desveló a los medios que el motivo por el que lo sufrió podría deberse a una intolerancia, aunque continuaba haciéndose pruebas y esperando resultados. "Puede ser que vaya por ahí, no lo sé, pero puede ser por ahí por lo que me han ido haciendo. Estamos pendientes de unos resultados que llegarán en breve y a partir de ahí los especialistas son los que mandan, ¿no? Yo me encuentro ya bastante bien, muy recuperado y con ganas de poder hacer mi vida de nuevo", explicó. Ni un mes después del gran susto del diestro, María José Campanario ha tenido que pasar dos veces por quirófano.