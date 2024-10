María José Campanario pasa por quirófano sin hacer ruido: operada en secreto

No están siendo buenos momentos en lo que a la salud se refiere para el clan de Ambiciones. Jesulín de Ubrique dio un susto de muerte a sus seres queridos cuando se personó solo y sin dar aviso a los suyos en el hospital, aquejado de un microinfarto. Casi le cuesta la vida su deseo de no perturbar a su esposa, quien semanas más tarde ha sido ella quien ha cosechado la preocupación de sus allegados. Y es que María José Campanario también ha tenido que pasar por un centro médico, concretamente en el hospital San Juan Grande de Jerez de la Frontera, Cádiz. Pero el susto no era en sí su visita, sino el motivo, pues acudía para entrar directamente a quirófano, como así han adelantado desde la revista ‘Semana’.

La odontóloga ha conseguido que su paso por el hospital se mantuviese alejado de la atención del público. Una suerte de la que no ha gozado muchas otras veces, siendo sus ingresos en el hospital uno de los temas más comentados, pues suele propagarse pronto la preocupación por su estado. Así ha sucedido ahora, pero con cierto retraso, pues María José Campanario ya se encuentra recuperándose de su intervención quirúrgica en la comodidad de su hogar. Después de entrar en quirófano permaneció durante unos días en planta bajo observación profesional, monitorizando su evolución y certificando que todo ha salido según lo previsto. Así, recibió el alta hospitalaria para continuar en Arcos de la Frontera junto a su familia con su recuperación.

Ahora bien, ¿de qué se ha operado? Pues desde el citado medio no se ha desvelado el motivo por el que debía pasar por boxes, aunque sí citan a testigos presenciales que habrían visto a la protagonista abandonar el centro “con un ojo vendado y el rostro ligeramente inflamado”. Eso sería en una visita previa por la que también permaneció ingresada, teniendo que regresar al para la operación programada. Una intervención que habría tenido lugar este mismo fin de semana, aunque hasta este martes no se ha tenido noticia de ello. Y hay imágenes que refuerzan el paso de la mujer de Jesulín de Ubrique por el centro de salud y que verán la luz el próximo miércoles en el kiosco rosa en la mencionada publicación. No solo de María José Campanario, sino también de su marido, que no se despegó de su lado y cada tarde acudía para hacerle compañía al lado de su cama.

Ni Jesulín de Ubrique ni María José Campanario han querido hacer declaraciones sobre su paso por quirófano. Han querido que esta cuestión médica permanezca en la más estricta intimidad, aunque ya saben que sus pasos han terminado por dar el salto a los titulares. El diestro ha sido visto en las inmediaciones del hospital con el rostro serio, cabizbajo y sin ninguna intención de responder a las preguntas de los reporteros. No quería aclarar el estado de salud de su esposa o el motivo que le ha llevado a ser intervenida quirúrgicamente. Un mal que su une a su propia preocupación, teniendo que adaptar su vida y su rutina para cuidar su corazón, quien ya le ha dado un aviso. Parece que se lo ha tomado en serio y prefiere estar tranquilo, rodeado de los suyos, alejado del ruido mediático, aunque afrontando nuevos retos que la vida le propone.