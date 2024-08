María José Campanario, harta, estalla contra los que opinan sobre su físico: su tajante respuesta

María José Campanario se ha cansado de recibir mensajes en Instagram sobre su cuerpo. Harta de opiniones y comentarios acerca de su peso, la odontóloga no ha tenido más remedio que dar un golpe sobre la mesa y lanzar un tajante mensaje en su perfil contra todos los que tienen que decir algo sobre su físico. Una vez más, la mujer de Jesulín de Ubrique ha utilizado esta red social como altavoz para expresar su opinión y enviar un mensaje de body positive.

Todo comenzó a raíz de su última publicación de Instagram, donde recibió numerosos mensajes opinando sobre físico. Muy comprometida con el asunto, María José Campanario ha rescatado una fotografía de ella en la que pesaba 47 kilos y ha comparado ambas situaciones, molesta por la situación.

"Muchas de las que habláis de mi peso no os acordáis de esta foto de 2010. Pesaba 47 kilos. Aun así, tenía que escuchar que estaba gorda. Por favorcito, dejad de hablar del peso de los demás y de los cuerpos ajenos. No tenéis ni idea de lo que puede haber detrás de una pérdida o ganancia de peso. Estoy mejor, es lo único que me importa", ha escrito la odontóloga en un story de Instagram.

María José Campanario responde a los haters que opinan sobre su físico Instagram

Tras este primer story, María José Campanario ha lanzado otro nuevo mensaje: "Y por cierto, millones de gracias a los que cada día escribís cosas bonitas por aquí, que al final es con lo que me quedo. Aunque me sea imposible contestar a todos, sois un amor".