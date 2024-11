Los médicos de Baleares aprueban la sanción de 300.000 euros a Miguel Bosé y Josep Pàmies por su acto "ligado a las pseudoterapias"

El Colegio Oficial de Médicos de Illes Balears -COMIB-, se ha mostrado a favor de la sanción de 300.001 euros propuesta por la Conselleria de Salud del Govern contra la asociación Dolça Revolució. Se abrió expediente por el acto “ligado al negacionismo y a las pseudoterapias” que se celebró en Esporles el pasado 26 de julio y que contó con la participación de Miguel Bosé, Josep Pàmies y otras figuras ligadas a este movimiento.

Entre otras afirmaciones, el cantante de “Morena mía” se declaró orgulloso “negacionista” y aseguró que no había vacunado a sus hijos menores contra el coronavirus, basándose en supuestos efectos secundarios no demostrados y que no tienen ningún respaldo científico.

“Estad tranquilos y muy firmes. Estoy convencido de que todo el daño causado por la vacuna contra la Covid, que tantos problemas, taras, secuelas y muerte ha provocado, ha hecho que la gente despierte e investigue”, expresó el artista, que también recomendó a los oyentes clorito de sodio como tratamiento de enfermedades tan graves como el cáncer, la esclerosis o la ELA.

El COMIB expone en un comunicado, tal y como publica “Diario de Mallorca”, su apoyo a la medida tomada por la Consellería de Salud balear, que abrió expediente contra Dolça Revolució por “informar y promover el uso de medicamentos no autorizados”. Se apoyan en el artículo 111.2 del Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, que recoge como infracción “muy grave” realizar promoción, información o publicidad de medicamentos no autorizados o sin que tales actividades se ajusten a la legislación vigente sobre publicidad.

Josep Pamiés y Miguel Bosé La Razón La Razón

Dolça Revolució dispone de un plazo de 15 días para realizar alegaciones. De lo contrario, se ejecutará la orden sancionadora de 300.001 euros contra la organización a no ser que recurra vía judicial. Se trata de una sociedad que ya fue expedientada en el pasado por el Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya.

El ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ha declarado la guerra a este tipo de organizaciones que fomentan la medicina no sustentada en evidencias científicas. Para ello ha puesto en marcha un plan para la protección de la salud frente a las pseudoterapias, es decir, toda “sustancia, producto, actividad o servicio con pretendida finalidad sanitaria que no tenga soporte en el conocimiento científico ni evidencia científica que avale su eficacia y su seguridad”.