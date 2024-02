Melody da a conocer por accidente el original nombre de su recién nacido y la identidad de su pareja

El 15 de febrero fue el día más especial para Melody con el nacimiento de su hijo y tras casi una semana ahora también lo es para sus seguidores que no solo han conocido el nombre que le han puesto al pequeño, sino también la identidad de su pareja. No se sabe si ha sido un descuido o si era realmente su intención, pero desde las redes sociales de Ignacio Batallán, preparador físico, se ha compartido una historia de “Instagram” que deja clara la realidad de su relación.

La interprete que saltó a la fama con “El baile de los gorilas” ha mostrado en todo momento su cautela respecto a su intimidad, pero no por ello ha dejado de compartir la noticia con sus seguidores. Hace una semana subía a sus redes una divertida imagen comiendo pizza desde el hospital en la que se encontraba realmente emocionada: “¡Y llegó el gran día! Me declaro completamente enamorada. Te amamos con todo el corazón. Posparto, deseos de comer pizza… Feliz noche”.

Su característica discreción la llevó a ocultar la identidad de quienes no querían ser personajes públicos. En una anterior aparición al programa “Fiesta” ya lo dejó claro: “No soy una persona de hablar de mi vida personal y me gusta cuidarme mucho. Yo he elegido cantar, pero mi pareja no y tengo que respetar eso. Hay personas a las que les gusta y otras a las que no”, sentenció sobre respetar la decisión que había tomado su pareja respecto a su anonimato.

Ignacio Batallán Instagram

Sin embargo, este lunes las redes no han dejado de generar reacciones a todos cuando desde el perfil de Ignacio Batallán se publicaba una imagen con su hijo que nació el 15 de febrero: “15.02.24 - 11:55. De los días y momentos más especiales de nuestras vidas. Amor eterno es lo que vas a tener. Bienvenido al mundo, hijo”, dijo en su momento. Ahora habría compartido una en la que salía junto al pequeño y el nombre que habían escogido para él: “Cairo Batallán Ruiz”. Al poco tiempo este contenido ha sido eliminado del perfil de Ignacio Batallán, pero ya era demasiado tarde y la imagen, que ha causado una conmoción a sus seguidores, se ha compartido. La llegada del pequeño se solapó con la preparación de su nueva gira, pero no detendrá su trayectoria artística mucho tiempo: “Estoy preparando mi gira. Cuando me lo pueda llevar, me lo llevaré y estaré derretida porque el niño está cerquita mío, cuando no, pues estará con su padre o con mi madre y ya está, no pasa nada”, desveló en una pasada entrevista con Toñi Moreno.