Primera imagen de Melody, desde el hospital tras dar a luz

"Me declaro completamente enamorada. Te amamos con todo el corazón", con esta frase Melody anunciaba el nacimiento de su primer hijo. La popular cantante ha dado así la bienvenida a su bebé, al que ha dado a conocer a través de las redes sociales. Y, tras el parto, llegaba el momento más deseado de cualquier madre: darse un capricho. La cantante ha optado por una pizza de peperoni y otra con jamón y champiñones. "Postparto. Deseo de comer pizza", escribía junto a una imagen en la que se le ve disfrutando de la cena desde la cama del hospital.

Las reacciones de sus miles de fans no se han hecho esperar: "¡Qué aproveche!", le decía Verónica Romero, mientras que Ana Morgade aplaudía la celebración "para esa divina familia".

Melodyno puede mostrarse más feliz con el nacimiento del pequeño de la casa y sin olvidar su carrera profesional. "Estoy preparando mi gira. Cuando me lo pueda llevar, me lo llevaré y estaré derretida porque el niño está cerquita mío, cuando no, pues estará con su padre o estará con mi madre y ya está, no pasa nada", confesaba en una entrevista a Toñi Moreno, antes de convertirse en madre.

Nada se sabe del padre del bebé, algo lógico teniendo en cuenta que la pareja siempre ha optado por mantener la discreción de su vida personal. "Yo he elegido cantar pero mi pareja no. Yo tengo que respetar eso, hay personas a las que les gusta y a otros que no", explicaba al respecto confesando,a demás, que su novio era "muy buena gente".

Tampoco se conoce el nombre del bebé aunque sí que el pequeño va a ser "un niño rodeado de mucho amor".