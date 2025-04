El mensaje de Carlota Corredera a Anabel Pantoja tras sus últimos enfrentamientos con la prensa: "Relájate"

Anabel Pantoja y David Rodríguez ya se encuentran en Sevilla para cumplir con la tradición y disfrutar de la primera Semana Santa de su hija Alma. Tras vivir el Domingo de Ramos en Córdoba, localidad natal del fisioterapeuta, la pareja puso rumbo a la capital hispalense. En esta última ocasión la influencer y su pareja han viajado a Sevilla con la familia del cordobés y allí, los consuegros se han vuelto a reencontrar en Lunes Santo, uno de los días más importantes de la Semana Santa sevillana.

La actitud de Anabel

La sobrina de la tonadillera y el fisioterapeuta se han dejado ver estos días disfrutando de esta tradición tan importante para ellos tanto en Córdoba como en Sevilla. Al igual que otras ocasiones anteriores, Anabel Pantoja se ha mostrado de lo más cortante con la prensa, sacando su peor cara ante las cámaras. Otra vez, la actitud de la influencer vuelve a ser muy comentada y criticada, y Carlota Corredera, tras ver sus últimos enfrentamientos con los medios, no ha dudado en lanzarle un mensaje desde "Tentáculos", el programa que presenta en TEN.

David Rodríguez, Anabel Pantoja y sus padres Gtres

"Anabel, soy Carlota. O te relajas o empiezas a disfrutar de lo que tienes, o vas a tener un problema. No van a dejar de seguirte, ni a ti ni a David, y si tu madre por allí de paso tampoco. Evidentemente sería maravilloso tener 2 millones de seguidores, ser Anabel Pantoja y que te siguieran solo cuando tu quisieses, pero es es imposible. Entonces, o te relajas y te lo tomas mejor, o lo vas a pasar muy mal. Y además, si tú lo pasas mal, el bebé estará tenso y todo el mundo va a estar tenso. Consejo desde el cariño que te tengo, que es muchísimo, relájate. La gente que dice "como su tía", pero utilizándolo de manera despectiva y peyorativa, es que no es justo tampoco. Mi consejo: relájate, disfruta, tienes a la niña, la has puesto monísima, la has llevado allí... Que yo lo entiendo, tu hija no se da cuenta, pero tú se lo contarás cuando crezca", ha aconsejado Carlota Corredera a Anabel Pantoja mirando directamente a la cámara.

Muy activa en redes

A pesar de la actitud que mantiene con la prensa, la influencer sí está muy activa en su perfil de Instagram y comparte su día a día con sus más de 2 millones de seguidores, ajena a cualquier polémica y cuestión relacionada con ella. En las últimas horas, Anabel, muy devota de San Gonzalo, ha compartido todos los detalles de su Lunes Santo más especial, rodeada de sus familia y de sus amigos más cercanos. "Tradición para mí y los mios", escribió en un story.