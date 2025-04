Nueva denuncia para Anabel Pantoja y David Rodríguez por presunto maltrato infantil a su hija Alma

Malas noticias para Anabel Pantoja y David Rodríguez. Según ha informado "Canarias 7", el abogado Jesús Alexis Bethencourt Rosillo ha interpuesto una nueva denuncia contra la pareja por la presunta comisión de un delito de maltrato infantil cometido contra la pequeña. El letrado, el pasado lunes 6 de abril, registró esta acusación y aún no se ha decidido admitir o no a trámite. Aunque se desconoce si será aceptada o no, lo cierto es que Anabel y David vuelven a estar en el ojo del huracán mediático y se podría sumar al anterior procedimiento si se aceptara finalmente.

El motivo de la denuncia

Tal y como ha informado el anterior medio citado tras tener acceso al documento, ha sido el propio abogado el que ha decidido actuar "en su propio nombre y representación legal". Bethencourt Rosillo, que se presenta como asesor jurídico de "diversas asociaciones civiles proderechos de la infancia", manifiesta que ha advertido supuestas "nuevas conductas de explotación infantil, que no tienen una concreta tipificación en el Código Penal, cometidas además y principalmente por los propios padres" de la menor, "quienes para obtener un lucro directo o indirecto en las redes sociales, emplean la imagen y vivencia íntima de los menores". Esta denuncia, por tanto, vendría motivada por el trabajo de Anabel Pantoja como influencer y el abogado ha dejado claro en el informe que, desde que salió a la luz la anterior investigación, la sobrina de la tonadillera utiliza de manera "directa o indirectamente a la menor" en Instagram.

Anabel Pantoja y David Rodríguez, con su hija en una terraza Gtres

Además, Bethencourt hace referencia en la denuncia a un vídeo emitido en "¡De Viernes!" el 7 de febrero de 2025 en el que aparecía la pareja con su hija en la playa realizando una maniobra que, para el letrado, considera peligrosa para la menor. Según ha relatado "Canarias 7", en las imágenes, Anabel y David alzan alzaba el carrito de la pequeña Alma por encima de una valla cuando intentaban salir de la playa de Patalavaca, hecho que el abogado también ha añadido en la denuncia. Ahora, solo queda esperar para saber si el Juzgado decide admitirla o no a trámite.

Anabel y David, protagonistas del kiosco semanal

La influencer el fisioterapeuta protagonizan la última portada de la revista "Lecturas". La pareja aparece disfrutando de un día de playa totalmente relajados. Cuatro meses después del ingreso de su hija Alma en la UMI, parecía que Anabel y David habían recuperado la calma tras la tormenta aunque, tras esta nueva denuncia de Bethencourt, vuelven a estar en el ojo del huracán mediático y afrontarían un nuevo vaparalo legal si, finalmente, se admite a trámite esta última.