Miguel Bosé, el renacido una y mil veces

Miguel Bosé empieza septiembre muy a tope, y no solo porque los niños vuelvan al cole (que también), sino porque el que vuelve, a la tele, es él. Con los chiquillos ya criados (nacieron en 2011, cuando lo de la gestación subrogada todavía no anticipaba cirio mediático), el regreso a la actividad del padre, que tampoco es que la hubiese abandonado pero por aquí lo veíamos más bien poco, es inminente. El regreso en España y a la tele, digo.

Un inicio de curso liadito va a tener: estreno el 5 de una serie documental sobre su vida, 'Bosé, renacido', en Movistar + y el comienzo también de los rodajes de 'El musical de tu vida', el programa de Telecinco presentado por Carlos Sobera en el que se homenajeará en cada capítulo a un artista (uno de ellos Bosé). También será uno de los primeros invitados en El Hormiguero de Pablo Motos (Antena 3) en esta nueva temporada. La vuelta al cole se le presenta movidita.

Miguel Bosé El Hormiguero

Pero para movidón lo del asalto en su casa de México, que vuelve tranquilo por comparación a todo el ajetreo que se le viene encima. Y ojo que no fue moco de pavo la cosa, que un comando de diez hombres armados (con menos se pueden conquistar pueblos enteros de la España vacía) entraron en la casa y ataron al cantante, a sus dos hijos y al servicio. No sé cuantos serían los del servicio, pero seguro que no iban armados y por eso ganaron los otros. Todos salieron ilesos, menos mal, y solo se llevaron pasta y joyas (lo típico) y, cuando llegaron los cuerpos de seguridad al lugar, les fue más difícil entrar a ellos que a los malotes. Que para eso se compra uno un chaletazo de lujo en una urbanización de alto copete, para que sea muy difícil entrar a los desconocidos. El estrés postraumático, eso sí, no te lo quita nadie. Así que no le vendrá mal entretenerse de plató en plató y pensar en otras cosas. Para todo va siempre bien el pensar en otras cosas. Y la cerveza también.

Por ejemplo, pensar en sus planes de volver a España. No ahora, dice, aunque ya le digo yo que le vendría bien si va a tener aquí tanto trajín como parece. Si vivir más allá de la M30 ya es un lío, imagínate vivir, no ya fuera de la provincia, ni del país: fuera del continente. Pero no, el se plantea venir en cinco años, cuando las criaturas acaben la secundaria y tengan su vida y estudien sus cosas a saber dónde.

Miguel Bosé y sus hijos Instagram

Yo creo que en estas cosas es donde se nota quién tiene mucho dinero y quien no: los primeros se plantean en qué país vivir cuando se van los chiquillos de casa y, los segundos, en tirar el tabique y unir la habitación del crío con el salón para tener un poco más de espacio.

Con todo, a mí lo que me tiene en un ay es qué será lo que le quede por contar, que no sepamos ya, y que merezca rodar toda una serie documental. Digo porque venimos de ver la serie de ficción sobre su vida (Bosé), de leernos su libro de memorias (El hijo del capitán trueno), su autobiografía musical, de leer todo lo que le ha pasado en la vida en las páginas de las revistas (incluido primeras novias, salida del armario, líos con el ex)… Que a lo mejor ya no hay nada con lo que sorprendernos ni nada que no nos esperemos. Pero bueno. Verlo, lo veremos. Por si acaso. Y a ver qué es lo que se nos ha escapado.

Miguel Bosé Chema Moya EFE

Mi capítulo favorito, como si lo viera, va a ser el de su noviazgo con la actriz y presentadora, Ana Obregón. Se conocieron durante una fiesta, pero no fue ese el momento en el que surgió la chispa del amor, fue años después, cuando volvieron a coincidir en el casting de la película «Sentados al borde de la mañana con los pies colgando». Anita no hizo la película pero sí se enamoró. Era el año 1978 y el romance con Miguel Bosé llenó las páginas del papel couché. La relación duró cuatro años, hasta que Ana pone rumbo a Estados Unidos para estudiar interpretación.

Años más tardes vuelven a «unirse» al elegir la gestación subrogada como método para tener hijos, en el caso de la presentadora, nieta, la pequeña Ana Sandra, hija del fallecido Aless Lequio. ¿Habrá ido ya este «Amante bandido» a conocer a la nieta que pudo haber sido también suya? Quizá sea también algunos de los mensajes que descubriremos en esta «vuelta al cole» de Miguel Bosé.