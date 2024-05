Miriam Saavedra estudia Derecho para entrar en política: "Quiero ser presidenta de Perú"

Desaparecida de la televisión y cambio de vida radical. Miriam Saavedra se olvida del mundo del “corazón” para incursionar en el de la Política. Estudia Derecho, tiene novio alemán y reside entre Múnich y Madrid. La “princesa inca” aspira a convertirse en presidenta de Perú. Pero antes participa en el certamen Miss Universo España.

- ¿A qué se debe este cambio tan extremo?

- Lo necesitaba, la televisión no respondía a mis expectativas de futuro. Ahora estoy inmersa en el concurso de belleza, estudiando Derecho y preparándome para entrar en política, tanto en España como en mi país, Perú. Tengo la doble nacionalidad, española y peruana.

- ¿Es consciente de dónde se mete?

- Totalmente. Ya sé que el terreno de las ideologías es muy complicado, pero no me echa para atrás. Quiero luchar para convertirme en presidenta peruana y, también, abrirme camino en la política española.

- ¿Con qué partido?

- Es muy prematuro hablar de ello, este es un proyecto que iniciaré en el 2025. He tenido contactos con una formación y estoy calibrando la situación.

- ¿Qué ingresos tiene ahora mismo, de qué vive?

- De los beneficios de las inversiones que hice en mi país. Tengo negocios allí.

Miriam Saavedra durante el programa 'Gran Hermano Vip' Lalo Alvarez GTRES

- ¿Se arrepiente de su pasado “corazonero”?

- Para nada, quieras o no, es el que me ha llevado a donde estoy, a ganar una edición de “Gran Hermano VIP”, aunque conviví con personas que tenían mucha maldad en sus corazones. Pero me hicieron más fuerte como persona. He madurado mucho, soy una mujer muy valiente, con coraje y fortaleza.

- Y con un novio alemán…

- Estoy aprendiendo su idioma. Mi pareja me hace muy feliz, es un hombre que se mueve en el terreno de los negocios relacionados con el deporte y viaja mucho.

- ¿Tiene planes de boda?

- Me gustaría casarme y tener dos hijos.