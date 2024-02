La intoxicación de Miriam Saavedra por tomar demasiada flor de hibisco: "Terrorífico, no es broma"

Miriam Saavedra ha aprendido una lección muy importante que no olvidará fácilmente. Este lunes alarmó a sus seguidores compartiendo una imagen del té de flor de hibisco que se había preparado. En un primer momento todo bien, pero el problema surgió cuando estuvo consumiendo grandes cantidades de esta infusión durante tres días. Aunque en un primer momento las propiedades puedan ser beneficiosas para mejorar la calidad del sueño o incluso la piel, el exceso de esta sustancia puede ser justo el contrario. Y así lo ha querido compartir en sus redes para alertar a sus seguidores.

“Esta flor de hibisco casi me ocasiona un desmayo ayer. No he dormido en toda la noche, con mi corazón latiendo a mil por culpa de excederme. Mucho cuidado con mezclar, yo bebí esta olla casi entera, aunque es pequeña no deja de ser mucho, por la mañana y por la tarde. Además, también un café y una copa de vino para cenar y casi me da un ataque. Ya saben, si van a tomar estas plantas naturales bebed solo una taza o consultar con un médico porque vaya susto me he pegado”, comenzaba diciendo mientras enseñaba la olla en la que se había preparado la infusión.

No contentos con esto, sus seguidores han querido seguir la evolución de la influencer y para tranquilizarlos les ha hablado cara a cara contando los detalles y los síntomas que sufrió tras su intoxicación. “Lo más seguro es que me haya quedado descalcificada entre otras cosas. Como os conté yo estaba tomándome, solamente durante tres días, la flor esta de Jamaica porque yo cada año voy probando nuevos remedios naturales, ya que sufro de retención de líquido. Lo estaba probando y me excedí”, comienza antes de entrar en cuales fueron los síntomas y cómo supero esta especie de crisis.

Por el momento no se ha recuperado al cien por cien y continúa con los síntomas: “Me sudan las manos, tengo el corazón muy agitado y voy a mil, pero ayer fue peor. Toda la madrugada dando vueltas con insomnio y con la respiración muy cortada. Terrorífico, no es broma. Mucho cuidado con abusar de estas infusiones por muy naturales que sean. Me noto bastante agitada todavía”, advierte la que fue ganadora de GH VIP.

En estos momentos trata de mantenerse ocupada, ya que así distrae la mente y trata de estar menos nerviosa. Relata en su perfil de “Instagram” cómo empezó todo con “dolores de cabeza. Al segundo día que lo tome me empezó a doler la cabeza, pero justo coincidió con la menstruación. Al día siguiente el corazón a mil y toda la noche dando vueltas”. También ha detallado lo duro que fue estar sola en ese momento y sentir “que me desvanecía”. Termina su contenido advirtiendo del cuidado que hay que tener a la hora de consumir este tipo de producto. En pequeñas dosis puede ser muy beneficioso, pero no conviene excederse.