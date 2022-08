Miriam Saavedra desvela que tuvo dos abortos con Carlos Lozano: “Espero que si vuelvo a ser madre mis hijos nazcan”

Desde que Carlos Lozano regresase a la televisión el pasado mes de junio para presentar ‘Sálvame Sandía’, son varios los rostros conocidos del presentador que han vuelto a la luz pública para hablar de él. Mismamente, la madre de su hija, Mónica Hoyos, participará el próximo mes en ‘Pesadilla en el Paraíso’, el nuevo reality de Telecinco que promete dar qué hablar.

Su otra ex pareja, Miriam Saavedra, también ha querido manifestarse sobre algunas cuestiones relacionadas con la relación que mantuvo con Lozano, asegurando que se quedó embarazada en dos ocasiones pero que “los perdimos, uno fue buscado (el primero, no) pero bueno, son cosas que pasan”, añadiendo que “sí volvería ser madre, bueno, no lo fui realmente, pero espero que esta vez nazcan mis hijos”.

Parece que aunque el amor entre ellos esté sea ya cosa del pasado, Saavedra sí que recurrió a él hace poco tiempo porque necesitaba sentir el calor de esa persona: “cuando uno está mal y tiene discusiones con su pareja, a veces recurres a llamar a tu ex... Películas de amor y desamor, pues sí, tengo que ser sincera, le llamé y él lo dijo, no se por qué, no venía a cuento que lo diga... le llamé porque una recuerda cosas”, confesó sobre el hombre al que ella siempre definió como “el amor de su vida”.

El presentador Carlos Lozano y Miriam Saavedra en 2017 FOTO: GSR GTRES

Miriam tampoco pierde la oportunidad de atacar a Mónica Hoyos en su próxima aventura televisiva: “Si en el reality hay piojos se va a llevar muy bien con ellos”. Por si con esta afirmación no tuviese bastante, ha dejado la puerta abierta por si la pudieran llamar para cerrar el casting del concurso: “Si estoy yo no creo que lo haga bien, pero si está sola espero que sí, le deseo lo mejor a ella y a todos los concursantes”.