La nueva vida de Miriam Saavedra: a Múnich por amor y una enfermedad incurable

Recién llegada de Perú, Miriam Saavedra consiguió hacerse un hueco en la pequeña pantalla española gracias a su tormentoso romance con Carlos Lozano, pero incluso después de su sonada ruptura logró mantenerse en las escaletas de Telecinco. De hecho, fue concursante de “Gran Hermano VIP 6” y se hizo con la victoria del programa, catapultando todavía más su carrera televisiva. La llamada “princesa inca” continuó su ruta por los platós de Mediaset y hasta repitió en la casa de Guadalix de la Sierra en “Secret Story”, pero de un tiempo a esta parte se ha mantenido alejada de los focos y centrada en su faceta de influencer.

Saavedra cuenta con más de 229.000 seguidores en su perfil oficial de Instagram, una cifra considerable que le ha permitido atraer a marcas y empresas para publicitarse en sus redes sociales a cambio de jugosas cantidades de dinero. Consciente de que puede ser una importante fuente de ingresos, la peruana dedica mucho tiempo a estas plataformas y se mantiene en continuo contacto con sus fans, a quienes muestra pequeñas parcelas de esa nueva vida alejada de las cámaras de televisión.

En el terreno sentimental, Saavedra sale desde hace meses con un misterioso hombre al que se refiere como su príncipe, y que se gana su amor con mucho cariño y fastuosos presentes. El pasado octubre, la influencer presumía del bolso de Saint Laurent valorado en 1.500 euros que su pareja le regaló, pero no ha compartido muchos más detalles sobre su relación porque él prefiere seguir en el anonimato.

Tan enamorada está de su pareja que se ha marchado a Múnich por él. Al parecer, el hombre misterioso es natural de Alemania y ha querido mostrar a Saavedra sus raíces, incluida su familia, a quienes ya le ha presentado. “Yo sé poco alemán, solo unas palabras, pero hablo con ellos en inglés que me defiendo un poco más”, contaba hace unos días a sus seguidores.

Pero no todo es rosa en la nueva vida de Miriam Saavedra. La peruana padece desde hace tiempo una enfermedad incurable que la obliga a sufrir intensos dolores a diario. Se trata de la fibromialgia, un trastorno que comparte con otros famosos como María José Campanario o Lady Gaga, pero para la que ella no toma ningún medicamento por decisión propia.

“No me medico, mis dolores son intensos y diarios, pero tomé la decisión de no medicarme ni inyectarme, aunque voy a mis masajes con tailandeses, solo ellas me intentan aliviar el dolor. Sé que no será jamás suficiente, pero ya tengo asumido que estoy condenada a estos dolores incurables. Hay que asumirlo, puede parecer duro, pero es la realidad”, lamenta desde su perfil de Instagram.