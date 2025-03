Mónica Naranjo: «Necesito echar de menos mi profesión y aburrirme»

Mónica Naranjoregresa este 2025 a los escenarios en nuestro país con «Greatest Hits Tour», la gira con la que celebra sus 30 años de trayectoria artística. Después de triunfar en México y Estados Unidos con este show colgando el cartel de «sold out» en grandes ciudades como Los Ángeles, Chicago o Ciudad de México, la diva española se encuentra inmersa en la preparación y adaptación de sus últimos conciertos en España antes de retirarse de manera indefinida de los espectáculos en directo en 2026.

El próximo 11 de octubre comenzará esta gira en el Live Sur Stadium de Sevilla y finalizará el 19 de diciembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona, después de haber recorrido grandes ciudades como Valencia, Málaga, Murcia y Madrid. «Afronto esta gira por España con ganas, con emoción. Estamos aquí pensando qué repertorio vamos a cambiar. Vamos a ver a la Mónica de siempre. Hemos cambiado para estar más armónicos y evolucionados», explica la artista a este periódico. Como adelanto de este show, Naranjo destaca que va a ser un espectáculo muy visual con una impresionante puesta en escena. «Hemos hecho mucho hincapié en los visuales, los hemos trabajo muy bien».

Necesidad de aburrirse

En esta gira Mónica Naranjo celebra sus 30 años en el mundo de la música. Aunque hace un balance «positivo, equilibrado y muy bueno» de su extensa trayectoria profesional y no ha considerado abandonar en ningún momento su profesión, ha tomado la decisión de parar en 2026. «Yo siempre he dicho que es importante echarla de menos para poder siempre venir con más fuerza y seguir aportando cosas importantes. Por ejemplo, yo tengo un tope esta vez. 2026 va a ser para mí el último año que voy a girar en mucho tiempo porque necesito aburrirme, echarla de menos y volver con mucha fuerza, regresar con nuevo material. Me tengo que aburrir. En la vida te tienes que aburrir para seguir creciendo. Desde hace 30 años no me aburro y ese es el problema, que siempre estás con la cabeza activa, queriendo hacer cosas, y es importante conectar, pero más aún lo es desconectar».

Mónica Naranjo Salva Musté

Sobre qué planes y proyectos tiene en mente en su parón, Mónica Naranjo lo tiene claro: «Yo lo que quiero es tiempo para poder disfrutar con mi familia, tiempo para poder entrar en un estudio, crear bonito, ese disco que me gustaría hacer y que me falta tiempo para poder crear. Me gustaría tener tiempo para seguir curtiéndome, aprendiendo, mis clases... Todas esas cosas que al final en una vida nómada no tienes tiempo porque todo es muy solitario». La artista reflexiona sobre lo complicado que es dedicarse a la industria musical: «Al final lo más importante para una vida como esta, una vida nómada, es estar preparada para estar muy sola. Yo me he sentido sola siempre y es normal. Tu familia no va. Es muy complicado si tienes apego a la familia, las distancias son muy duras. Yo afortunadamente no tengo hijos. Imagínate lo que debe de ser para un compañero que tenga pareja e hijos. Yo no quise pasar por ahí voluntariamente. No quise porque sabía que eso iba a cambiar muchas cosas y no me quise tirar a la piscina. Es una vida difícil con muchísimas ausencias, con muchísima soledad y muchísimas horas sola en un camerino, pero era lo que yo quería hacer. La música siempre me ha acompañado. Si te pones a contar cosas en la vida, la música cura en cualquier momento del día, siempre hay esa canción que te va a acompañar y abrazar en los momentos que necesites».

A pesar de este parón, en ningún momento piensa en ningún momento en la jubilación. «¿Eso qué es?», exclama entre risas al escuchar esta palabra. «Yo soy música, es con lo que me bendijo Dios», señala sobre su condición de artista. Con los ojos puestos en el futuro, Mónica Naranjo solo pide «mucha salud» y, a nivel artístico, «que Dios me ilumine para hacer cosas bonitas. De momento no he llegado a la madurez musical, todavía me queda mucho por aprender y por eso necesito tiempo», finaliza sobre la importancia de este parón del año que viene.