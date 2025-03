Mónica Naranjo en la intimidad: tres maridos, un hijo adoptivo y una dolorosa tragedia

Mónica Naranjo es una de las grandes voces de nuestro país y, encima, es mucho más que eso. La cantante ha logrado crear un imperio sobre su persona y parece que todo lo que toca se convierte en oro, aunque a lo largo de sus 30 años de carrera musical también ha sufrido algún que otro traspiés. Pero siempre ha demostrado tener una forma única de reinventarse, siempre amparada por su horda de fieles seguidores. Es un icono que marcó una generación que ha sabido triunfar sobre los escenarios, pero también en los platós de televisión como presentadora y jurado de talents. También, como ahora, al ser la estrella invitada, como así acude en la noche de este lunes a charlar con Pablo Motos a ‘El Hormiguero’.

Sobre todo esto hablará con el presentador, al llevar a su plató su nueva gira de grandes himnos con la que recorrerá distintos puntos de la geografía. Quizá también sobre algunos aspectos de su vida más íntima, donde son muchos los que quieren saber más sobre sus tres matrimonios, detalles sobre su hijo o cómo se encuentra ahora tras superar la peor tragedia de su vida: la muerte de su hermano Enrique, quien se quitó la vida con tan solo 29 años.

Mónica Naranjo presenta el programa "La Isla de las Tentaciones" larazon Mediaset

El suicidio que marcó la vida de la cantante

“Mi hermano, pobrecito, no estaba preparado para este tipo de vida. La vida le superó, Y hay que aceptarlo. Todos hemos tenido que aceptarlo”. Con estas palabras trataba de encontrar un sentido al suicidio de su hermano Enrique con tan solo 29 años. Fue un duro golpe del que ha tenido que sobreponerse haciendo piña con su familia y seres queridos. La tragedia se instaló en su hogar en 2001 y hasta 2008 no tuvo fuerzas para regresar a la música. Lo hizo cuando la herida sanó, tanto para ella como para sus padres, Francisco y Patricia, así como con su hermana Raquel.

“Se sale de esto estando muy unidos. Aunque también es cierto que en el proceso uno se pierde un poco. La familia, al final, tiende a disolverse porque cada quien se encierra en su dolor, con el ‘si yo hubiese hecho…’. Pero es necesario tomarse ese tiempo para sufrir en silencio. Y una vez que pasa, podemos reunirnos de nuevo y hablarlo. Aunque para eso se necesitan muchos años”, reconocía en una entrevista en 2020.

Tres maridos y un hijo adoptivo

En ayudarle a superar el duelo por la muerte de su hermano jugó un papel destacado su segundo marido, Óscar Tarruella, un mosso d’esquadra a quien conoció cuando unos ladrones asaltaron su casa y él fue a su auxilio. Con Óscar mantuvo una relación de más de 15 años, la cual se truncó el pasado 2018. Parecía que sería de buenas, aunque ella ha tenido que hacer oídos sordos a las insinuaciones y revelaciones de su ex para no dar pábulos a sus palabras.

Mónica Naranjo y Óscar Tarruella larazon

Él ha llegado a plantear los problemas de pareja, pero ella guarda silencio y son escasas las veces en las que ha hablado del tema: “Cada uno tiene una forma diferente de afrontar el dolor y hay que respetarlo. Yo soy más distante, siempre he sido una persona que he controlado mucho mis sentimientos y soy más de llevarlo en mi soledad interna. Pero le agradezco todo lo bonito y todo lo que he aprendido”, se zafaba para no valorar sus palabras.

Antes que Tarruella, la cantante había probado suerte ya en el matrimonio con Cristóbal Sánsano. Él llegó a su vida como su productor y después de tanto tiempo trabajando codo con codo también logró convertirse en su marido. No logró el éxito que esperaba en España y tuvo que probar suerte en México, donde finalmente sí que alcanzó la gloria, aunque le sabía amarga por no ser en su país. Después llegó su éxito a España con canciones que ahora son considerados himnos que marcaron una generación. Por ejemplo, a Aitor, hijo de Óscar Tarruella y a quien ella terminó adoptando: “Mi hijo es un amor y se preocupa por la mamá. No le importa un pito la artista. Mi hijo pasa. Quiere a su madre”, presume del precioso vínculo que les une.

Lain García en una imagen de archivo Instagram

Mónica Naranjo volvió a darle una oportunidad al amor un año después de romper con Tarruella. En 2019 conoció a Lain García, nadador, escritor y gurú espiritual que ha sido muy controvertido por su trabajo y ofertas de ayuda existencial. Con él no solo ha estrechado lazos al convertirse en su tercer marido. Fue de forma muy discreta, sin querer llamar demasiado la atención y a espaldas de muchos. Se casaron en 2024 en una boda privada que se dio a conocer seis meses después de intercambiar alianzas. Ahora también están unidos en los negocios, al crear juntos una empresa de gestión de patrimonio inmobiliario que tiene ya ocho inversiones en marcha dando sus frutos.