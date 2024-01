Mónica Randall, premio de Honor de la AICE: "Nací y moriré soltera, el matrimonio me da claustrofobia"

Mónica Randallacaba de ser galardonada con el Premio de Honor 2024, un reconocimiento que la intérprete recogerá el próximo 26 de enero en Madrid.

- Este premio supone un gran orgullo.

- Desde luego. Sobre todo, porque en años anteriores lo recibieron personas tan importantes como Pedro Almodóvar, Carlos Saura, José Sacristán, que fue mi pareja sentimental, y estar entre ellos me llena de satisfacción. La verdad es que me produce mucha ilusión. Porque recibir premios significa que has dejado buena memoria en la gente.

- Hace ahora sesenta años comenzaba su carrera profesional.

- Y lo mejor es la buena relación que he mantenido con mis compañeros, tanto del teatro como del cine. Es muy fácil entenderse con ellos.

- Qué pena que su madre, que no quería que fuera actriz, no haya visto todos los éxitos de su hija.

- Pues si. Ella decía que esta profesión es indecorosa, y los seis primeros meses, todas las noches me iba a buscar con mi padre a la puerta del teatro.

- Bueno, es que en su juventud quería ser o monja o azafata de vuelo.

- Efectivamente. Monja, porque me educaron en un colegio de monjas y me dio por la mística, y azafata de vuelo para viajar por todo el mundo. Y ahora, que a mis ochenta y un años, tengo tanto tiempo libre, me gasto mis ahorros en recorrerlo.

- Nunca quiso ser madre.

- Solamente una vez y no salió bien. Tener hijos es algo muy serio, una responsabilidad enorme, una entrega absoluta, y no he encontrado al hombre que pudiera ser el padre perfecto para mi hijo.

En su curriculum sentimental aparecen José Sacristan, José Luis Balbín, José Samano, Ricardo Merino, y el mismísimo Jeremy Irons, al que estuvo unida un año.

- Una vez me confesó que es alérgica al matrimonio.

- Es que me da claustrofobia. No he podido sentirme atada a un hombre hasta ese extremo. Es superior a mis fuerzas. Hubo dos ocasiones en las que hablé muy seriamente sobre el tema con parejas que no te voy a desvelar, fueron ellos los que me propusieron casarme y salí huyendo. Nací y moriré soltera… siempre he sido demasiado independiente.

- ¿Qué secreto esconde su belleza a su edad?

- Los genes de mi padre y de mi madre, que tenían una piel estupenda. Es cuestión del ADN. Ademas, no fumo, bebo poco, me cuido, he tomado muy poco sol… Vamos, que no he destrozado mi piel.