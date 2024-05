El motivo por el que Isabel Pantoja no actuará en Málaga: “Se ha negado por activa y por pasiva”

El regreso a los escenarios de Isabel Pantoja no está libre de tensiones. Tras un espectacular éxito en el Wizink Center, donde actuó con Naiara y su sobrina Anabel Pantoja, todas las miradas estaban puestas en la tonadillera. El comunicado oficial en el que retrasaba su próximo concierto en Tenerife por motivos de salud fue un mazazo para los fans que tendrán que esperar un poquito más para verla. Sin embargo, la ex de Julián Muñoz ya se encuentra recuperada y pretende proseguir con su gira por sus 50 años en la música hasta poner el broche en Tenerife, pero no admite que nadie le firme más conciertos.

Durante las últimas semanas se ha llegado a hablar muy seriamente sobre un posible concierto de Isabel Pantoja en Málaga. El evento tendría lugar el 13 de julio en el recinto “Cueva de Nerja” y las entradas oscilarían entre los 80 euros, pero este no estaría promocionado desde la web oficial de la tonadillera, lo que ha hecho saltar las alarmas sobre un posible “concierto fantasma”. Este jueves desde “Vamos a ver” Antonio Rossi ha arrojado algo de luz sobre lo que para muchos es una sorpresa. Al parecer este concierto no estaría dentro de la gira: “Supongo que acabará anulándose. El conocimiento que tengo es que la cantante se ha negado por activa y por pasiva a actuar en Málaga. Ha rechazado Fuengirola, Málaga, ‘Starlite’ y Marbella”, explicaba el periodista en el citado espacio televisivo. Lo cierto es que esta decisión de no firmar más conciertos le haría perder hasta “400.000 euros. Ha dicho que no va a cantar a pesar de que le han puesto todas las posibilidades”, dejaba claro el televisivo.

Antonio Rossi sobre Isabel Pantoja Mediaset

El motivo de este rechazo no sería otro que evitar despertar fantasmas del pasado. No quiere revivir el doloroso momento de la tercera fase de la operación Malaya, tras la que acabó en prisión. “Le han dicho que, si no quería aterrizar en Málaga, que le buscaban un helipuerto”, desvelaba Antonio Rossi el interés dentro de las organizaciones de los conciertos: “Le proponían llevarla directamente al recinto, sin tener que pernoctar en Málaga y no ha habido manera. Creo que Nerja corre bastante peligro. Ella ha dado orden de que el último concierto que haga sea el de Tenerife y no quiere que nadie le firme otro”, concluía sobre el tema.