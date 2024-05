Natalia Estrada, ahora cría caballos: "Cuando la televisión da un giro radical que no te gusta es mejor apartarse"

Nos dice que "cuido sobre todo la belleza interior, me cuido mucho y hago ejercicio. Soy una mujer muy feliz al lado de mi marido Andrea, mi hija y mis nietos. Disfruto mucho como abuela. Llevo veinte años con mi esposo, vivimos en el campo, en un rancho con muchos animales, caballos, perros, vacas… esa es mi vida ahora". Su finca se llama "Ranch Academy" y está ubicada en la localidad italiana de Cortazzone.

Antes, Natalia Estrada estuvo casada seis años con el presentador italiano Giorgio Mastrota, padre de su única hija, y juntos presentaron el famoso programa transalpino "Il giocco delle coppie". Después apareció en su vida sentimental Paolo Berlusconi, pero el noviazgo no fue largo y acabaron tomando caminos separados.

Sin lugar a dudas, Andrea es el hombre de su vida: "Siempre tuve pasión por los caballos y la vida al aire libre, y mi marido comparte conmigo esa filosofía de vida. Tenemos una gran complicidad, nos entendemos con mirarnos. Vivimos la misma pasión e iguales proyecciones en la vida, eso es lo más importante. Solamente discutimos a la hora de elegir el caballo que quiere montar cada uno, pero siempre acabamos poniéndonos de acuerdo".

Su cambio radical, pasar del mundo artístico al de la cría caballar, admite, "fue un recorrido natural. Cuando ves que la televisión da un giro radical que no te gusta, es mejor apartarse de ella. Porque estaba llena de baches, con programas demasiado crueles que hablaban demasiado de la intimidad de las personas, y yo me desligué totalmente de aquel mejunje. Y no me arrepiento de haberlo hecho. Es más, en los últimos años me han ofrecido presentar, y participar, en realities, y siempre di la negativa por respuesta. Es algo que no me apetece lo más mínimo. Esa tele ya no divierte, no entretiene, no va conmigo. Entre esas ofertas, dos que salieron de Mediaset… sabe una cosa, no cambiaría mi vida actual ni por todo el éxito del mundo".