Nicolás Montenegro, el diseñador de la «jet set»

Tana Rivera celebra un fiestón por todo lo alto por su 25 cumpleaños en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Con «dress code» de máscaras venecianas, la joven aristócrata ha confiado en el diseñador sevillano Nicolás Montenegro para confeccionar el estilismo de sus sueños y ser la mejor vestida de la velada. «Es un look muy ‘femme fatale’, muy mi estilo. No enseña nada, pero es muy sexy y elegante. Ella no es para nada así, pero en su cumpleaños lo va a ser. Hemos llegado los dos a ese punto, ni ella lo ha pedido ni yo se lo he propuesto, ha salido solo. Queríamos un estilismo que se recordase».

Diseño y boceto de Nicolás Montenegro Cedida

No es la primera vez que trabajan juntos. El 6 de octubre, la hija de Eugenia Martínez de Irujo se coronó como la invitada perfecta durante la comunión de su hermana Carmen con un conjunto de Montenegro y acaparó todos los titulares por su impecable estilismo. Días después, Mariló Montero lució el mismo diseño. Montenegro se ha convertido en el diseñador favorito de los vips españoles y de las chicas más clásicas y elegantes de nuestro país. Tana Rivera ha encontrado en el sevillano a su hombre de confianza y la aristócrata se ha convertido en su nueva «mujer Montenegro».

Tana Rivera en la comunión de su hermana con un vestido diseñado por Nicolás Montenegro Instagram

Como el diseñador reconoce en conversación con LA RAZÓN, «la mujer Montenegro llega y hace eco de su llegada sin necesidad de enseñar piernas, ni pecho, ni llevar volúmenes exagerados». Según Nicolás, el secreto de su éxito reside en la feminidad de sus diseños. «Son prendas muy femeninas, siendo sexy sin ser vulgar, sin escotes ni espaldas». Y éste es el motivo por el que Montenegro cree que se ha convertido en el diseñador favorito, aunque como él mismo explica a este periódico, no le molesta en absoluto esa etiqueta y que se le haya encasillado. Recalca que su ropa va «para todas las mujeres seguras de sí mismas que no necesitan estilista. Mujeres que vienen con estilo y sencillez. Mis vestidos son sexys sin ser vulgares, son clásicos sin ser rancios, y elegantes sin ser arcaicos».

De Sevilla para el mundo

Nació en Lantejuela, una pequeña localidad sevillana en 1989. A pesar de su corta edad, su carrera en el mundo de la moda despegó muy pronto, cuando se fue a vivir a Milán. Allí fichó por Dolce&Gabbana y, tras cinco años en la firma, se trasladó a París. El coronavirus marcó un antes y un después en su vida y cuando estalló la pandemia regresó a su pueblo junto a su familia. Su padre estaba muy enfermo y antes de morir le animó a crear su primera colección, «L’ Aaiun», una ciudad de Marruecos en la que vivió su padre, que fue todo un éxito y le abrió las puertas en el mercado internacional.

Fue en ese momento, en 2020, cuando nació Montenegro, su firma propia, de Sevilla para el mundo. Como él mismo reconoce emocionado, las circunstancias le empujaron a dar un giro a su vida y emprender su propio camino. En cuatro años, Nicolás Montenegro se ha convertido en uno de los diseñadores más solicitados y con más proyección de nuestro país y su éxito ha traspasado nuestras fronteras, siendo siempre fiel a sí mismo y apostando por la moda como un trabajo de artesanía.

«Estoy bastante solicitado pero muy contento, la verdad. Es una recompensa de todo este tiempo de trabajo y de decir no. El éxito está también en decir que no a muchas cosas. Me llegan influencers que tienen dos millones y esas no son las mujeres que me hacen ilusión vestir. He dicho más veces que no a vestir a ciertas personas que sí. Soy muy selectivo con mis clientas. Tengo que ser fiel a mí mismo, se cuáles son mis objetivos y el público al que quiero llegar», nos explica.

Tana Rivera, Sofía Palazuelo o Nieves Álvarez son algunas de sus mejores embajadoras españolas. Fuera de nuestro país, la actriz Pamela Anderson posó con un diseño de Nicolás Montenegro en la revista «Vanity Fair Italia».

Ahora, su próximo objetivo es vestir a la Reina Letizia, a la que considera toda una «mujer Montenegro». «Me haría mucha ilusión vestir a la Reina Letizia. Su estilo es de una mujer muy segura y eso se nota porque las mujeres más seguras son las que usan la ropa más sencilla. En la sencillez está la seguridad que necesita. No necesita ponerse volantes ni bordados porque ella sabe que menos, es más. La elegancia reside en la personalidad. Hay gente con mucho dinero que no tiene estilo y gente con mucho que ni es estilosa. La clase la lleva la persona siempre».