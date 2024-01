La nieta de Arévalo comparte la despedida más dura “con un nudo en la garganta y los ojos encharcados”

La muerte de Paco Arévalo ha supuesto un duro varapalo para todo el panorama cultural. El pasado miércoles se daba a conocer la noticia de que el humorista había fallecido a sus 76 años y que sería el jueves cuando tendría lugar el último adiós a Arévalo. Un acto al que acudieron multitud de rostros conocidos, aunque su íntimo amigo, Bertín Osborne, no pudo asistir al tanatorio en Valencia debido a que se encontraba en su casa recuperándose tras haber sido contagiado por coronavirus, según han desvelado en 'Espejo Público'.

Sin embargo, una de las personas que no faltó a esta despedida fue su nieta Ana Rodríguez Arévalo, quien ha mostrado en los últimos días su derrumbe emocional ante esta pérdida: “Lo único que me consuela es que pienso que ha tenido una muerte dulce, pero no puedo describir el dolor que siento. Como abuelo era maravilloso. No puedo decir nada malo de él. Tal cuál la gente lo veía en la tele era en casa. Desde pequeña le he acompañado a cada plató de televisión porque me encantaba estar con él”, expresaba su nieta, que estaba muy unida al humorista. En el canal de 'Tik Tok' del artista no dudaba en compartir vídeos en los que ambos eran los protagonistas. En esta ocasión Ana ha querido hacer uso de su propia cuenta para hacer su último homenaje a una de las personas más importantes de su vida.

“Con un nudo en la garganta y los ojos encharcados, con todo el dolor de mi corazón... La vida ha hecho que me tenga que despedir de ti. No puedo describir con palabras cómo me siento ahora mismo… Sé que el día de tu partida debía llegar en algún momento, pero nunca me imaginé que fuese a pasar tan pronto y sin esperarlo”, acompañaba al vídeo que había realizado con motivo de su despedida.

“Y aunque ahora mismo me es imposible sacar una sonrisa, siempre te recordaré con una por todas las que sacaste tú. Gracias por todo abuelo, te quiero muchísimo y te echaré de menos cada día. Descansa en Paz. Nunca dejes de hacer reír, aunque ahora te toque hacerlo desde las nubes. Te quiero Abu”, concluía la nieta de Arévalo.