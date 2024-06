Nobu, el chef que exportó el sushi con la ayuda de Robert de Niro: «No me importan las estrellas Michelin»

Nlobuyuki Matsuhisa, más conocido como Nobu Matsuhisa, parece sacado de un fotograma manga cuando interpreta su papel de chef delante del público que le sigue por todo el mundo en sus demostraciones culinarias. El millonario cocinero, artífice de que la comida japonesa triunfe en todos los lugares del planeta, habla para LA RAZÓN, en una entrevista que nos concede en Marbella, con motivo del «cuatro manos» que hizo con el estrella Michelin Dani García en Puente Romano: «Él me enseña a hacer paella, y yo le doy clases de sushi. El arroz une culturas», nos dice el promotor de la expansión del sushi por el mundo con su gastronomía que él define como mestiza-japonesa con influencia peruana. «Lo que yo hago en estas visitas por distintos lugares ha sido acercar la comida japonesa, adaptándola a las cocinas de la ciudad donde aterrizamos para atraer al público local». Y así viaja por todo el mundo haciendo demostraciones de lo que mejor sabe hacer y el resto de su tiempo lo pasa entre Los Ángeles, donde reside con su esposa, sus dos hijas y sus nietos. A sus 75 años, pasó de ser un simple friegaplatos, a edificar el mayor emporio mundial alrededor de la cocina nikkei.

El chef y actor Nobu y su socio Robert de Niro Cedida

El chef regresa a los viejos tiempos y nos cuenta que su andadura no fue fácil. En Saitama, Japón, aprendió a preparar sushi, y desde ahí marchó a Perú y Argentina, donde siguió formándose. Allí dirigió algunos restaurantes sin demasiado éxito «Éramos muy pocas personas y todos teníamos que hacer de todo». Después de aterrizar en los Estados Unidos, su duende de la suerte le acompañó y triunfó: primero con Matsuhisa, en Beverly Hills, y después con la apertura de Nobu, en Nueva York: «Era tan feliz con lo que hacía que los clientes que miraban mi manera de cocinar se convertían por eso en fans. Realmente lo que ha hecho que haya podido crecer de esta manera, y me haya podido expandir tanto, fue transmitir mi conocimiento sobre la manera de trabajar a los primeros empleados, y estos a su vez a los siguientes. Cuando creas un equipo, y todo el mundo está formado y cree en tu filosofía, no queda otra que expandirse, y seguir creando una familia más grande. El equipo es lo más importante».

El chef y actor Nobu junto a Brooke Shields Cedida

Nobu es sabedor de que además de sus cualidades culinarias, tiene un gracejo especial comunicando. Y eso le permitió su inmersión en mundo del celuloide. Otra etapa del chef, que nos recuerda con nostalgia. Debutó en el cine con «Casino», de Martin Scorsese, en un pequeño papel de jugador empedernido, hizo un cameo en «Austin Power» y su mayor deleite fue «Memorias de una geisha».

Richard, Cindy, Brooke...

Se ríe cuando le decimos que todos los actores pasan por el «plató particular de Nobu» para deleitarse con los sushis de cine que él fabrica: «Es gracioso ver a Richard Gere sentado con sus palillos. Toda una época juntos desde que venía con Cindy Crawford, ya que teníamos un fotógrafo amigo común. Me gusta verlos disfrutando en mi mesa». Otra de las asiduas a Nobu es Brooke Shields «Sigue tan guapa como siempre. Primero venía con su marido Andre Agassi y luego, sola».

El chef y actor Nobu junto a Alicia Keys Cedida

Parte de la culpa de que tanta celebrity pise el santuario de Nobu, la tiene Robert de Niro y el productor de cine Meir Teper, ambos socios de Matsuhisa. Para el chef trabajar con De Niro es pura alquimia porque manejan los mismos códigos éticos. Nobu vive al margen de las estrellas Michelin. No tiene ninguna, ni le preocupa. «Que la gente mire las estrellas del cielo mientras saborea mis platos, eso es lo importante». Le preguntamos por la gastronomía española y dice: «Me encanta un buen cocido».

La marca Nobu tiene 55 restaurantes, y en su nueva andadura proyectan abrir en Canadá, Bangkok, Alemania y Lisboa. A estas alturas, Nobu no sabe quién será el heredero de su imperio. «Mis dos hijas no se dedican a esto. Mis hijos son mis empleados. Habrá gente que siga con mi legado».