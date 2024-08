La noche más flamenca de Cristina Iglesias

Cristina Iglesias está siendo este verano la protagonista del clan Iglesias con más visibilidad en Marbella. Hasta ahora ninguna cámara la había sorprendido, pero este fin de semana LA RAZÓN tenía acceso en exclusiva a la salida más flamenca de la gemela, en la noche marbellí. Lo hacía el sábado y estuvo acompañada de un misterioso joven, muy atractivo y estiloso, con el que compartió palco en el festival boutique de Starlite. Cristina llegó ataviada con un elegante vestido largo de seda, de color crudo que marcaba una bonita silueta y, como diría su padre, la evolución «de niña a mujer». Cristina, con su brik de agua en la mano y con una sonrisa permanente en su rostro, quiso homenajear con su presencia a la bailaora Sara Baras. Ambos jóvenes aplaudían cada movimiento de la de Cádiz, e intentaron mantener en todo momento su discreción.

Un de las hijas gemelas de Julio Iglesias junto a un joven LR

Fueron testigo del espectáculo dando muestras de una gran complicidad. Juntos disfrutaron del último jaleo «Vuela», con el que Sara Baras celebra los 25 años de su compañía y con el que rinde homenaje al gran guitarrista Paco de Lucía. La gaditana, mundialmente admirada, con una propuesta cuyo título hace referencia a las bulerías «Volar», que el Maestro de Algeciras dejó grabadas en el disco «Cositas Buenas», es una de las favoritas de Cristina Iglesias, quien no dejó de aplaudir en todo momento. Muy sorprendida se mostró cuando la cantera enmudeció con una elegante Sara acompañada de una sola guitarra y el retumbar de su taconeo. Así, empezó el viaje coreográfico de la artista.

Junto al palco de Cristina Iglesias y de su novio se dieron cita también el empresario hostelero Pedro Trapote y su inseparable esposa, Begoña, fans también de la gaditana.

¿Donde está Victoria?

Las gemelas de Julio Iglesias, Victoria y Cristina Iglesias, que veranean cada año en Marbella, habitualmente llevan una discreta vida en la Costa del Sol. Pocas instantáneas consiguen de ellas los paparazzi que aguardan su salida. La única que hasta ahora ha tomado visibilidad ha sido Cristina. Y ha sido en dos conciertos. El primero aparecía en Starlite con una amiga para ver el esperado espectáculo de Luis Miguel.Allí estaba también Paloma Ponce Cuevas, que habitualmente monta a caballo en su finca Cuatro Lunas, dada la amistad que hay entre Miranda Ryjnsburger y la ex mujer de Enrique Ponce. Pues bien, Cristina llegó como una invitada más, sin ser reconocida por nadie a la entrada del festival, pidiendo por favor que no se le hicieran fotos y tratando de esquivar por todos los medios el photocall: «Por favor que no quiero salir», exigía con un mohín lastimero que todos los medios de comunicación respetaron.

El segundo ha sido el espectáculo de Sara Baras, donde nuestras cámaras captaron en exclusiva su presencia, y el tercero donde la veremos previsiblemente será en el show de su hermano Julio José, que se subirá al escenario el próximo día 30 de agosto, según anuncia la organización. Muchos se preguntan: ¿dónde está su hermana Victoria? A la «otra gemela» de Julio Iglesias no se la ha visto en lo que va de verano. Hace dos años las hermanas viajaron en vacaciones a Turquía, con Victoria von Faber-Castell. Se da el caso de que en este viaje Victoria, según ha sabido LA RAZÓN, conoció a un joven turco, del que poco se sabe. Lo que sí salió a la luz fue lo poco que agradó este «affaire» al cantante.

El perfil bajo de las dos hijas deJulio Iglesias pasa por su extremada timidez. Mientras en Nueva York o Miami las vemos que gozan de otro tipo de libertad, en Marbella se mueven por otros parámetros más herméticos, que la misma Cristina Iglesias define como: «Pavor a los que se ponen en la puerta de su finca y asustan a sus caballos». Sus entradas y salidas no son más que las propias de cualquier joven de su edad: desde hacer la ruta de la comida nipona en los exclusivos restaurantes Nobu o Sushi 99 en Villapadierna, pasando por el recién estrenado Pimpi del actor Antonio Banderas, en Puente Romano. Otro de los lugares donde también se pierden y pasan desapercibidas es en el jardín de Lutz, situado en la terraza del Hotel Finca Cortesin, el resort de lujo de Casares, escondrijo top de muchas otras celebrities.

Íntimas de Bianca, hija de Paloma Cuevas y Ponce

Las gemelas Iglesias Ryjnsburger comparten este verano espacio en su finca «Cuatro Lunas» con su hermano mayor. Michael Iglesias es el hijo del cantante que más tiempo pasa en Marbella. Allí está acompañado de su novia, la empresaria Juli Steen, con la que sale desde hace algo más de un año. Las dos gemelas se llevan muy bien con su cuñada y junto a ella comparten su amor por los caballos. Así lo muestran orgullosas las dos cuando postean que su «cuñi Julie» monta, casi tan bien como ellas. Las gemelas no dudan en comentar todas las fotos, como las de Bianca, la hija de Paloma Cuevas, de la que Cristina es la «mejor profe de equitación».