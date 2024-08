El estilismo más glamuroso de Paloma Cuevas para decir 'adiós' a la gira de Luis Miguel en España

Este sábado noche ha sido el último concierto de Luis Miguel en Marbella, después de agotar las entradas en todas las ciudades. No cabe duda de que el cantante mexicano ha cautivado a la sociedad española tanto con sus canciones como son su energía en directo. Entre concierto y concierto, hemos fichado todos los looks de las celebridades que han asistido a dicho evento. Desde Vicky Martín Berrocal con un estilismo casual en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid hasta Carmen Lomana o Paula Echevarría con vestidos en tendencia esta última noche en la ciudad malagueña. Eso sí, si hablamos de moda, debemos mencionar a Paloma Cuevas, que, desde un principio, ha acompañado a su pareja durante la gira 'Sol de México'. Esta vez, también ha sacado a relucir las mejores galas de su fondo de armario para convertirse en una de las mejores vestidas. Entre tanta presencia de vestidos de todos los cortes, Paloma Cuevas ha escogido un conjunto de dos piezas fashionista y glamuroso. Se trata de una blusa clásica en blanco combinada con una maravillosa falda de lentejuelas ligera con cola, junto con bolso de mano metalizado. Asimismo, ha dado un toque desenfadado al estilismo dejando su melena (extra larga) suelta con ondas muy favorecedoras. En cuanto al look de maquillaje, se ha decantado por una estética perfecta para la noche con sombras de ojos oscuras y labios nude.

Podemos decir que Paloma Cuevas es una verdadera editora de moda que siempre nos aconseja de manera indirecta. Tanto en términos elegantes como en términos casuales. Sin ir más lejos, hace pocos días, también nos ofreció una opción de look de invitada en la boda de Natalia Santos Yanes y Esteban Rivas con un vestido de escote cruzado en azul bebé decorado por terminaciones con brillos. Y ahora nos ha acabado de sorprender con una combinación que podemos extrapolar para otras ocasiones formales, como un evento de noche o para un bautizo o comunión. El largo de la falda no deja ver qué calzado ha elegido para la ocasión, pero lo puedes combinar con las sandalias de tacón sensato que tanto utiliza la Reina Letizia.

Paloma Cuevas en el concierto de Luis Miguel. @carlosvives

Esta noche ha sido el último concierto de Luis Miguel en España, donde hemos podido ver que Paloma Cuevas le ha seguido acompañando, gracias a la cuenta de Instagram de Carlos Vives. Nos guardamos este look que nos puede inspirar a la hora de buscar estilismos para invitadas.