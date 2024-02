Nos colamos en la habitación de Cristina Pedroche de su casa de Vallecas: "Qué recuerdos"

La habitación de cada uno es ese espacio de intimidad en el que todo el mundo se permite ser quien de verdad es. Por su cuarto se puede conocer a las personas en profundidad, y en el caso de los que se han independizado, puede transportarles a esos momentos de su infancia y adolescencia en los que apenas había preocupaciones.

Cristina Pedroche ha querido compartir con sus más de tres millones de seguidores de su cuenta oficial de Instagram esta parcela de su vida privada, y ha publicado un vídeo en el que muestra todos los rincones del que fue su cuarto hasta que se independizó. Se trata de su habitación de su casa de Vallecas, la misma en la que todavía viven sus padres y en la que parece que no ha pasado el tiempo.

"Me encanta venir a casa de mis padres, o mejor dicho, mi casa, porque dan igual los años que lleve viviendo fuera. Esta siempre será mi casa, y está siempre será mi habitación. De hecho, mi madre tiene la habitación tal y como la dejé", comienza diciendo Pedroche al comienzo del vídeo.

Su habitación se asemeja a la de cualquier niña de familia obrera: suelo de losa, pareces con gotelé, un poco pequeña… Pedroche todavía conserva todos los juguetes que tenía cuando era niña, juguetes que ahora heredará su hija, y para ella ha sido una especie de viaje en el tiempo escarbar entre todos esos recuerdos. Destaca la cama, oculta bajo un dulce y esponjoso manto de peluches de todos los tamaños. "¿Puede dar más agobio? Parece que no me he ido. Esta es de mis primeras fotos, cuando me creía que era modelo", comenta mientras muestra un retrato de cuando era mucho más joven.

Lo único que ha cambiado en su habitación son las fotografías en las que aparece junto a su marido, Dabiz Muñoz, que su madre ha ido colocando cuidadosamente alrededor del espejo de pie que tiene frente a su cama.

"Mi niña venía antes y era demasiado bebé, pero ahora que tiene seis meses ha flipado con todos los muñecos. Qué recuerdos, a la niña le encanta la habitación, y a mí más", concluye una emocionada Pedroche, embriagada por los buenos recuerdos que albergan esas cuatro paredes.