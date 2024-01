Pedroche, sin rival en la guerra del destape televisivo

Es difícil sorprender e innovar cuando se lleva una década dando la bienvenida al año nuevo, pero la presentadora madrileña Cristina Pedroche está demostrando ser una maestra en la materia. Y no nos referimos solo a su vestido, que ahora pasaremos a analizar. Si el año pasado le pillaron en un renuncio cuando pensaba que no estaba en directo, en 2024 ha convertido el defecto en virtud y volvió a repetir el gesto preocupándose esta vez (como ya hiciera con más arte Lola Flores con su pendiente hace unas décadas) por el collar que lucía a modo de tiara. ¿Desaparecido? No, era todo una campaña de publicidad con la que dejó al país durante unos segundos en un «¡Ay!» con la que creíamos que iba a ser la anécdota de la noche.

El look de Cristina Pedroche para las campanadas. Jean Marc Manson

Se entendía en ese momento la razón de ser de aquella joya que completaba el «look» más esperado de la noche, pues ya que se conocía la firma que iba a vestir a su principal competidora: Ana Mena había anunciado que se presentaría delante de las cámaras de TVE con una creación de Ze García. En el caso de Pedroche, el vestido fue un modelo de la diseñadora navarra Paula Ulargui que resultó todo un acierto en cuanto al mensaje. Podrá gustar más o menos su homenaje a las aguas, pero lo cierto es que planteó delante de millones de telespectadores un material sostenible que nos hablaba de por dónde puede venir el futuro de la moda. La madrileña ha abandonado la tradición de «homenajear» a grandes de la moda con vestidos «inspirados» en diseños de Yves Saint Laurent o John Galliano y lleva ya varios años dando un paso más allá, con propuestas que provocan un debate que no tiene nada que ver con lo desnuda que vaya.

El «cut out» está de moda

Dejando de lado este mensaje, lo cierto es que las «reinas» de las Campanadas de Fin de Año coincidieron en el mismo tipo de diseño: tanto Pedroche como Mena y su compañera de balcón, Jennifer Hermoso, así como Cristina Pardo en La Sexta, se decantaron por diseños de silueta ceñida, en colores propios de la temporada (dorado, verde, rojo…) con «cut outs», es decir, estudiadas aperturas que, en el caso de las dos primeras, dejaban prácticamente al aire la mitad de su anatomía. Hermoso, con una creación de Paloma Suárez, y Pardo, que confió en un clásico, Alejandro de Miguel, fueron algo más recatadas y elegantes, para qué negarlo, dejando también un hueco para las lentejuelas.

Ana Mena con vestido de Ze García. Salva Muste

Desde Sevilla les intentó plantar cara Marta Flich, que tiró de metros de tela de la mano de Carlos Haro. En su caso fue un diseño de silueta sirena y escote asimétrico, con cuerpo drapeado con flores 3D y una enorme cola que la presentadora supo defender con bastante maestría. Le añadió, eso sí, un toque flamenco con un elegante mantón de Manila de Ángeles Espinar, la autora también del famoso mantón con el que nuestra Reina Letizia se acabó haciendo una falda hace unos años. Sin duda, el de Flich fue el conjunto más espectacular de las Campanadas de este año.

Y no nos olvidamos de los hombres. Todos apostaron por la elegancia del esmoquin, pero lo que nadie se esperaba es que Ramón García sorprendiera a propios y extraños en un terreno que tiene tan trillado. Primero, al hacernos pensar durante unos momentos que la mítica capa no estaría presente. Y, después, con la original chaqueta rosa cruzada que lució, que fue toda una revolución, superando incluso a sus dos compañeras de balcón.

Alberto Chicote, Dani Mateo y Jesús Calleja, por su parte, quedaron en un segundo plano. Tendrán que probar suerte el próximo año, aunque es difícil pisarle la capa al presentador más veterano de las Campanadas en nuestro país.