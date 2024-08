Mariachis, bengalas y más sorpresas en la boda de Antonio Rossi y Hugo Fuertes: todas las fotos

Antonio Rossi y Hugo Fuertes ya han intercambiado alianzas y se han convertido en maridos. El periodista y el modelo fitness se han dado el ‘sí, quiero’, en una preciosa ceremonia cargada de sorpresas que han convertido la velada en una noria de emociones. 240 familiares y amigos han sido testigos de excepción de la fiesta grande de su amor, entre los que se encontraban numerosos rostros conocidos del mundo de la televisión y del universo Telecinco, aunque también han sonado con fuerza las ausencias, como la de Ana Rosa Quintana, Belén Esteban y María Patiño. Pero los que sí fueron se lo pasaron en grande, pues los novios se aseguraron de orquestar un fiestón para celebrar sus votos con mariachis incluidos. No han escatimado en gastos y han tirado la casa por la ventana para agasajar a sus invitados. Ha sido un éxito rotundo.

Story de Antonio Rossi Instagram

Antonio Rossi se ha casado con “el hombre de mi vida”, como así declaraba tan solo unas horas antes de celebrar su boda en ‘Vamos a ver’. Prometía una fiesta a lo grande para marcar el inicio de una nueva etapa en su vida. Y parece que ha cumplido con creces, como así se ha dado buena cuenta de ello en las redes sociales de algunos de sus invitados, que nos han ayudado a hacernos a una idea de cómo se lo pasaron. Así, se ha mostrado en diversas cuentas de sus amigos famosos cómo ha sido su triunfal entrada al banquete nupcial, acompañados por un grupo de mariachis que servía de banda sonora a sus primeras horas como matrimonio. El grupo amenizó la velada y ayudó a que los novios perdiesen la vergüenza inicial al llegar al salón de bodas, iluminados por grandes bengalas que hacían más espectacular el momento.

Patricia Pardo y Bibiana Fernández Instagram

Han sido muchos los momentos que los invitados han querido mostrar del enlace. Pero también los hay que han realizado un cariñoso balance de su unión, destacando lo enamorados que les han visto y los felices que van a ser ahora unidos en matrimonio. Es el caso de Bibiana Fernández, que, tras una noche de fiesta y una boda a todo tren, llegó exhausta a la cama, pero con ganas de reflexionar: “La vida es una paradoja, ayer un tanatorio, hoy una boda llena de amor, de amigos, de risas, de arte, me vine como Cenicienta y estoy segura de que eso mejoró, amigos compañeros y familiares, gente maravillosa para corear, viva los novios”, destacaba la colaboradora, que cumplió y jaleó a su amigo en su gran día. “Gracias por permitirme disfrutar de toda esa alegría y gente maravillosa. Como me desvelé y ahora me voy a dormir, pues os dejo por aquí. Viva los novios. Habrá más fotos, pero a saber quién las hizo”, decía, mientras presumía con Patricia Pardo o con Toñi Moreno.

Story de Toñi Moreno en la boda de Antonio Rossi y Hugo Fuertes Instagram

Antes, a las puertas de la finca de Madrid en la que han emplazado su boda, Adriana Dorronsoro quiso desvelar los nervios de Antonio Rossi poco antes de jurarle amor eterno a Hugo Fuertes: “Lleva un mes a mi lado en el programa y le digo ‘relájate’, pero él me contesta ‘ay, es que tengo esto y lo otro…’. Estaba muy nervioso, esperemos que destense, porque madre mía. Seguro que hay lágrimas, porque tiene un discurso preparado muy bonito para Hugo. Seguro que llora un poquito. Se quieren mucho y seguro que se va a romper… ¡Y mira si es difícil verle llorar!”, destacaba entre risas junto a Miguel Ángel Nicolás.

Miguel Ángel Nicolás, Adriana Dorronsoro y Sonia Ferrer con su novio Gtres

Lo mismo hizo Cristina Tárrega, íntima amiga y compañera de plató de Antonio Rossi: “Gracias por esta demostración de amor y dejar que compartamos con vosotros un día tan bello e íntimo. Os merecéis una larga vida juntos. Que viva el amor”, le dedicaba la presentadora en sus redes sociales, tras dar buena cuenta del espectacular coctel que la pareja había contratado para estimular el paladar de sus invitados, así como de la correspondiente barra libre que ayuda a romper el hielo y caldear la fiesta. Por supuesto, también corrieron los chupitos para acelerar la euforia entre los presentes.