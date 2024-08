La nueva pista que vuelve a relacionar a Shakira y a Lewis Hamilton

Shakira lleva meses siendo relacionada con Lewis Hamilton. Los dos han sido vistos en numerosas ocasiones y, aunque desde hace tiempo la prensa no volvía a publicar nada, vuelven a resonar los rumores: el aliciente ha sido un tatuaje del piloto con la palabra ‘Nassau‘ en uno de sus brazos, el mismo nombre de una de las canciones del más reciente disco de Shakira, ‘Las Mujeres Ya No Lloran’.

La artista habla en la canción de la aparición de una persona que ayuda a curar las heridas por una ruptura, en un momento en el que pensaba que no habían más oportunidades: "Yo que había prometido que nunca más volvería a querer, apareciste tú a sanar las heridas que dejó aquel, eso lo tenía cerrao' con llaves y con candao', pero, ¿qué hago? Me gustas demasiao'", es parte de la letra.

El comienzo de las sospechas

Los rumores de un acercamiento entre Shakira y Hamilton comenzaron el verano pasado. La cantante estuvo presente en el Gran premio de Miami y de España y fue vista visitando el motorhome del piloto. Además, tras el Gran Premio de Miami, fueron captados abordando un lujoso yate en playas de Miami, en el que pasearon junto con algunos amigos. A esto se le suma que fue la propia Shakira la que subió imágenes a sus redes sociales donde aparecían ambos junto a otras personas.

Shakira no quiere novios

La intérprete de 'Suerte', ha sido relacionada con más hombres después de su ruptura con Gerard Piqué. Algunos son el jugador de los Miami Heat de la NBA, Jimmy Butler y el actor Lucien Laviscount que apareció en el videoclip de Puntería. No obstante, en una entrevista en junio para la revista 'Rolling Stone' que se encuentra muy cómoda con su soltería y que no desea de momento tener una relación estable aunque no descarta "tener amigos". "No estoy pensando en eso… ¿Qué espacio tendría para un hombre en este momento?", expresó inicialmente a modo de broma.

Cuando le preguntaron si consideraba que esa postura podría cambiar en el futuro, respondió: "Qué quieres que te diga, me gustan los hombres", para luego agregar: "Ese es el problema. Con todo lo que me ha pasado, no deberían gustarme, pero imagínate lo mucho que me gustan que no dejo de encontrarles el gusto. Pero para tener una relación formal, creo que mis hijos tendrían que estar muy preparados; su bienestar emocional y psicológico es la prioridad".