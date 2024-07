Shakira, tras semanas refugiada junto a su padre, retoma su vida

Shakiralleva unas semanas sin hacer demasiado ruido y eso que estaba en la cresta de la ola por su triunfo musical a golpe de pullitas contra su ex, Gerard Piqué. Pero no es que le haya dado una tregua al padre de sus hijos, sino que se ha centrado en cuerpo y alma en la salud de su propio progenitor, de ahí que lleva unas semanas desaparecida del plano mediático. Ha aparcado cualquier compromiso profesional que le aleje de donde quiere estar y ese sitio es donde está su padre, William Mebarak, de 92 años. En este momento, es en su residencia, después de haber pasado por un nuevo ingreso hospitalario el pasado mes de junio y del que aún no ha terminado de recuperarse del todo. Pero, mientras su salud preocupa a sus seres queridos, la artista ya ha anunciado cuándo volverá a la primera línea de fuego y a deleitar a sus fans con sus ritmos y contoneos.

Shakira y su padre, William Mebarak Europa Press

La cantante colombiana estará en la final de la Copa de América 2024, que tendrá lugar en la noche del próximo lunes 15 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami. Este supondrá su regreso a los escenarios después de unas semanas alejadas de la atención mediática por razones de peso. Desde el pasado mes de junio no ha compartido su música en directo con sus seguidores, pues en su mente tan solo había lugar para la ansiada recuperación de su padre. No obstante, ante la evidencia de que su evolución es lenta y que está en las mejores manos, rodeado por sus seres queridos, se ha permitido despegarse un poco de él y confirmar su asistencia en la comentada cita deportiva. Así será la gran estrella de la Gran Final que enfrentará a Argentina contra un rival aún por revelarse –Colombia o Uruguay-.

“¡Shakira, Shakira! La estrella colombiana será la artista oficial de la Gran Final de la CONMEBOL Copa América USA 2024. ¡Prepárate para sentir la grandeza en un show que hará vibrar al continente!”. Con esta emoción desbordaba anunciaban el fichaje estrella de la artista para amenizar el encuentro deportivo. No es para menos, pues la última vez que se la vio en directo fue en su concierto de Coachella y no fue por un proyecto propio, sino para arropar por sorpresa a su compañero Bizarrap a la hora de cantar su exitosa canción contra Piqué. Un show en el que, de hecho, anunció que se iba a embarcar en una nueva gira llamada ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ y que le llevará a recorrer mundo con sus pegadizas melodías y afiladas letras de rencor hacia el futbolista que le rompió el corazón.

Shakira en el cartel de la Copa América USA 2024 Copa América

No obstante, la felicidad de Shakira se quedó ensombrecida por el último revés de salud de su padre. William Mebarak ingresaba a principios de junio en el hospital, después de idas y venidas en centros médicos que, a sus 92 años, son normales, aunque no dejen de ser motivo de preocupación para su familia. “Hace 18 días llegué de urgencias a Barranquilla para acompañar a mi padre y luchar junto a él. Ayer, gracias al gran equipo humano y médico de la Clínica Iberoamericana, y a su increíble fortaleza, pude llevarlo de regreso a casa al lado de mi madre, quien nunca suelta su mano”. Aunque no ha querido dar detalles sobre el mal que aqueja, sí que parece muy involucrada en su recuperación y en que se encuentre en todo momento atendido para asegurar su pronta mejoría. No le importa incluso bajarse de los escenarios para estar a su lado, aunque este 15 de julio vaya a separarse de él por unas horas para volver a brillar como tan solo ella sabe hacer en la Gran Final de la Copa América 2024.