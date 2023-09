Nuevas mentiras en el caso Daniel Sancho: sale a la luz su verdadera profesión

Daniel Sancho se encuentra desde hace más de un mes encarcelado en la prisión de Koh Samui por el asesinato de Edwin Arrieta. Desde que salió a la luz el caso, comenzaron a publicarse numerosas informaciones sobre el hijo de Rodolfo Sancho y su anterior vida pasada, antes de cometer presuntamente el crimen. En un principio, se habló de que el joven era un prestigioso chef y que tenía varios negocios de restauración, como la hamburguesería Boogie, situada en el barrio de Malasaña de la capital. Así lo hizo saber Rodolfo Sancho a los medios, días antes de la detención de Daniel: "Se llama Boogie y está en pleno barrio de Malasaña, en Madrid; allí disfruto de unas hamburguesas de autor contundentes y riquísimas".

Pero lo cierto es que realmente Daniel Sancho no es propietario de nada y su verdadera profesión es otra muy distinta. El joven, que tenía muy buen de gentes, hizo de su personalidad su trabajo y era muy conocido en el mundo de la noche de la capital. Así lo desveló "Equipo de investigación" en el primer programa de su nueva temporada, dedicada al caso del hijo de Rodolfo Sancho. "Es especialmente conocido en Madrid por sus contactos y contratado como relaciones públicas en varias discotecas", señalaban desde el programa de La Sexta. Sus numerosos contactos le llevó a ser la cara de algunos negocios, como fue el caso de la hamburguesería Boogie. "Es una persona que se movía bien en Madrid y nos venía bien ese tirón (...) No era chef, solo llevaba las redes sociales", desveló uno de los dueños. "Es mentira que fuera chef, más que llevar el marketing, le queríamos porque se movía muy bien por Madrid. Conocía mucha gente", señaló. Por ese motivo, el nombre de Daniel Sancho no aparecía en ninguna empresa de las que se le relacionaba.

Nada más salir a la luz el caso, todos los negocios relacionados con el nombre de Daniel Sancho se vieron perjudicados y salpicados por el escándalo, cerrando incluso sus puertas, como es el caso de la hamburguesería Boogie. A pesar de desmarcarse del hijo de Rodolfo Sancho, lo cierto es que la imagen de las empresas ha quedado muy dañada y sus nombres siempre estarán relacionados con el joven, autor confeso del asesinato de Edwin Arrieta en Tailandia.