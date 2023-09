La sentida carta que Rodolfo Sancho escribió a la hermana de Edwin Arrieta, frase a frase

Rodolfo Sancho ya ha regresado a España tras ver a su hijo un par de días en la prisión de Koh Samui, donde cumple condena por el asesinato por degollamiento y posterior descuartizamiento de Edwin Arrieta. Ha sido un viaje fugaz, de apenas una semana, en la que ha hecho muchísimas gestiones para asegurar la defensa de su hijo, Daniel Sancho, como despedir a su abogado tailandés, contratar los servicios de una asistenta que le ayuda en los trámites y solucionar escollos varios. También conocer en primera persona cómo se encuentra su vástago, así como conocer en su propia voz el motivo por el que está entre rejas. Pero los pasos del actor son discretos, de hecho, ya ha vuelto a refugiarse en Formentera, tanto, que incluso su círculo más íntimo desconocía que había escrito una carta a la familia del cirujano colombiano, expresándole sus condolencias y prestándose a ayudarles en lo necesario.

Darlin Arrieta en "Mañaneros" TVE

Ha sido gracias a la visita de Darlin, la hermana de Edwin Arrieta, a España para conceder su primera entrevista en un plató de televisión, cuando se ha desvelado este misterio. La hermana del cirujano colombiano se sentó en ‘Mañaneros’ para mostrar su drama personal, denunciar las dificultades que está encontrando para recibir el cuerpo de su ser querido y, de paso, también desvelar que Rodolfo Sancho le escribió una carta a la familia. Una misiva desgarradora que ha salido ahora a la luz y que demuestra el compromiso del intérprete con la otra familia afectada por el crimen en Tailandia.

“Hola, Darlin, soy Rodolfo Sancho, padre de Daniel Sancho. Lo primero quiero darte mi más sentido pésame a ti y a toda tu familia, mi alma está con vosotros. No tengo palabras para expresar el dolor que siento con esta situación, no quiero imaginar lo que estáis sintiendo vosotros. No sabes cuánto lo siento, estoy destrozado”, comenzaba a leerse en la carta redactada por el actor, que ha desvelado ahora ‘Europa Press’. Unas frases cargadas de emoción que fueron escritas tan solo dos días después de que Daniel Sancho fuese detenido tras confesar la autoría del crimen de Edwin Arrieta.

Darlin, hermana de Edwin Arrieta, durante su primera entrevista en España TVE

“Es obvio, tuvo algún tipo de brote psicótico o que tenía alguna enfermedad mental que nunca había aflorado”, trata de buscar una explicación Rodolfo Sancho a la inesperada acción de su hijo en Tailandia. Él confía en que el cruento asesinato tenga una explicación, pues no puede creerse lo que mantiene la policía tailandesa, que el asesinato fue premeditado, pues compró todo lo necesario antes de llevarlo a cabo. Pero, sea como fuere, el propio actor entiende que ya es tarde para dar explicaciones, porque “sin duda, no hay disculpa ni perdón para lo que ha hecho”, reconoce.

Rodolfo Sancho ha optado por mostrar su pesar por lo hecho por su hijo a través de una carta, porque “prefiero escribir en lugar de llamar por miedo a que no fuera el mejor momento”. No obstante, deja a elección de la familia de Edwin Arrieta que se pongan en contacto con él de vuelta, si consideran preciso mantener una conversación: “Si quieres que hablemos, estoy en tu disposición en este número”. Se despide reconociendo que está “destrozado y con el corazón roto”, pero deseando que la otra parte logre encontrar la paz tras su dura pérdida, aunque él duda que pueda: “Yo no sé si volveré a encontrarla”. Se pone a su entera disposición para ayudarles en lo que sea necesario, algo que la propia Darlin ha agradecido: “Le doy las gracias y acepto su pésame. Dios se encargará de todo esto”.